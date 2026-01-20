Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

Лавров: Россия при Путине начала понимать свое место на глобальной арене

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия при президенте Владимире Путине стала осознавать свое место на международной арене, начала восстанавливать свою идентичность при полном уважении своей тысячелетней истории, своих традиций и принципов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"При президенте Путине Россия в 2000-м начала осознавать свое место на международной арене, стала восстанавливать свою идентичность при полном уважении своей тысячелетней истории, своих традиций, принципов, своих друзей", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, отвечая на вопрос РИА Новости.

По словам министра, Запад поначалу думал, что это просто рассуждения.