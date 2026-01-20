Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия при Путине начала понимать свое место на глобальной арене - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/rossiya-2068985545.html
Лавров: Россия при Путине начала понимать свое место на глобальной арене
Лавров: Россия при Путине начала понимать свое место на глобальной арене - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров: Россия при Путине начала понимать свое место на глобальной арене
Россия при президенте Владимире Путине стала осознавать свое место на международной арене, начала восстанавливать свою идентичность при полном уважении своей... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:47:00+03:00
2026-01-20T11:47:00+03:00
россия
владимир путин
сергей лавров
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068983780.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров: Россия при Путине начала понимать свое место на глобальной арене

Лавров: Россия при Путине начала восстанавливать свою идентичность

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : МИД России
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия при президенте Владимире Путине стала осознавать свое место на международной арене, начала восстанавливать свою идентичность при полном уважении своей тысячелетней истории, своих традиций и принципов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"При президенте Путине Россия в 2000-м начала осознавать свое место на международной арене, стала восстанавливать свою идентичность при полном уважении своей тысячелетней истории, своих традиций, принципов, своих друзей", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, отвечая на вопрос РИА Новости.
По словам министра, Запад поначалу думал, что это просто рассуждения.
"С приходом в России к власти президента Путина по итогам президентских выборов в 2000 году ситуация стала меняться, стали вызревать предпосылки для того, чтобы как-то пересмотреть вот этот однозначный, целиком прозападный подход к мироустройству", - уточнил Лавров.
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Нужно выстраивать диалог об упорядочивании многополярности, заявил Лавров
Вчера, 11:41
 
РоссияВладимир ПутинСергей ЛавровПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала