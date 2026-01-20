Аналитики назвали главные туристические тренды в России в 2026 году

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Индустриальный туризм, поездки в города с редкой архитектурой, цифровой детокс и астротуризм будут привлекать российских туристов в новом году, рассказали РИА Новости в "Авито Путешествиях".
По их словам, увидеть непривычную природу, провести время без гаджетов и понаблюдать за звездами можно в Калмыкии. Главная сила региона - степь - позволяет сменить привычный визуальный фон.
"Калмыкия - направление для тех, кто устал от стандартных маршрутов и ищет редкие ландшафты внутри России. Регион также хорошо ложится на тренд астротуризма - поездок за темным небом, где звезды и Млечный путь видны особенно ярко. Днем маршрут удобно собирать вокруг буддистских объектов Элисты и природных точек региона: поющих барханов возле поселка Утта, розового озера Колтан-Нур, источника с горящей водой возле поселка Адык", - уверены в компании.
Дополнительно в маршрут можно включить посещение заповедника "Черные земли", где можно наблюдать сайгаков и редких птиц в естественной среде обитания.
Две точки притяжения расположены в Тверской области - города Кимры и Торжок. В Кимрах можно познакомиться с деревянной архитектурой начала XX века в стиле модерн и арт-деко. Небольшой город в Тверской области часто становится открытием для тех, кто любит детали: резные наличники и деревянное кружево, необычные фасады, асимметрия, круглые окна в духе жилищ хоббитов, редкие для провинции декоративные элементы.
"А Торжок станет удачным вариантом для короткой поездки, если хочется уютной европейской архитектуры, но Калининград и окрестности изучены почти полностью. Город стоит на реке Тверце, набережная которой компактно застроена особняками XVIII века: они отреставрированы и украшены вывесками в дореволюционном стиле, а дорога здесь вымощена брусчаткой", - указали эксперты. Они посоветовали также посетить Новоторжский Борисоглебский монастырь, основанный в начале XI века, и заглянуть в музей золотного шитья.
За индустриальным туризмом рекомендуется ехать в город Выкса в Нижегородской области. "Здесь работает крупное металлургическое предприятие, вокруг которого возникла городская среда. На выксунском заводе проводят экскурсии: можно увидеть, как производят трубы для нефте- и газопроводов, делают колеса для пассажирских и грузовых вагонов и сотни других металлических изделий. Несколько лет назад фасады предприятия отдали уличным художникам, и теперь цеха украшают муралы", - заключили в "Авито Путешествиях".
