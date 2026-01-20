Диспансеризация россиянок будет включать анализ на ВПЧ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россиянкам в возрасте 21-49 лет включили в первый этап диспансеризации анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ), следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, один раз в пять лет у женщин в возрасте 21-49 лет в рамках диспансеризации будут определять ДНК-вирусы папилломы человека.