Рейтинг@Mail.ru
Диспансеризация россиянок будет включать анализ на ВПЧ - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 20.01.2026 (обновлено: 13:53 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/rossijanki-2068979654.html
Диспансеризация россиянок будет включать анализ на ВПЧ
Диспансеризация россиянок будет включать анализ на ВПЧ - РИА Новости, 20.01.2026
Диспансеризация россиянок будет включать анализ на ВПЧ
Россиянкам в возрасте 21-49 лет включили в первый этап диспансеризации анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ), следует из постановления правительства, с... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:29:00+03:00
2026-01-20T13:53:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152476_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_74a13f9edac380c78e3cb6f935f04337.jpg
https://ria.ru/20260119/dispanserizatsiya-2068769088.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152476_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e69357884fcf41fc47266d76cfd14d92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Диспансеризация россиянок будет включать анализ на ВПЧ

Анализ на ВПЧ включили в 1-ый этап диспансеризации россиянок

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкВрач берет анализ крови у пациента
Врач берет анализ крови у пациента - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Врач берет анализ крови у пациента. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россиянкам в возрасте 21-49 лет включили в первый этап диспансеризации анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ), следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, один раз в пять лет у женщин в возрасте 21-49 лет в рамках диспансеризации будут определять ДНК-вирусы папилломы человека.
ВПЧ - вирус папилломы человека. Некоторые штаммы вируса обладают онкогенными свойствами, которые увеличивают риск появления онкологии, включая рак шейки матки.
Женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Диспансеризация 2026: новые правила, что входит, как и когда пройти
19 января, 16:00
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала