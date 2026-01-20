https://ria.ru/20260120/rossijanki-2068979654.html
Диспансеризация россиянок будет включать анализ на ВПЧ
Диспансеризация россиянок будет включать анализ на ВПЧ
Россиянкам в возрасте 21-49 лет включили в первый этап диспансеризации анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ), следует из постановления правительства
Анализ на ВПЧ включили в 1-ый этап диспансеризации россиянок
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россиянкам в возрасте 21-49 лет включили в первый этап диспансеризации анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ), следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, один раз в пять лет у женщин в возрасте 21-49 лет в рамках диспансеризации будут определять ДНК-вирусы папилломы человека.
ВПЧ - вирус папилломы человека. Некоторые штаммы вируса обладают онкогенными свойствами, которые увеличивают риск появления онкологии, включая рак шейки матки.