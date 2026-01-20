https://ria.ru/20260120/rossija-2069170412.html
В США задались вопросом, почему Россия ведет спецоперацию на Украине
В США задались вопросом, почему Россия ведет спецоперацию на Украине - РИА Новости, 20.01.2026
В США задались вопросом, почему Россия ведет спецоперацию на Украине
Чиновники разведки США в данный момент задаются вопросом, почему Россия продолжает вести специальную военную операцию на Украине, которая якобы может привести к РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T22:18:00+03:00
2026-01-20T22:18:00+03:00
2026-01-20T22:18:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
сеймур херш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:161:3072:1888_1920x0_80_0_0_f72d941eec954648dfb04e4b6f049f7c.jpg
https://ria.ru/20260120/rossiya-2069162973.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d80361e58af11f96582e94deb7c4f400.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, сеймур херш
В мире, Россия, Украина, США, Сеймур Херш
В США задались вопросом, почему Россия ведет спецоперацию на Украине
Херш: США задаются вопросом, почему Россия ведет спецоперацию на Украине