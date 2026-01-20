В США задались вопросом, почему Россия ведет спецоперацию на Украине

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Чиновники разведки США в данный момент задаются вопросом, почему Россия продолжает вести специальную военную операцию на Украине, которая якобы может привести к проблемам в экономике, утверждает в своей статье журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.