В посольстве России прокомментировали спектакль "Украиномания" в Вене

ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Посольство России в Австрии выступило с комментарием в связи с показом спектакля "Украиномания" в венском театре Volkstheater ("Народный театр"), заявив, что в постановке конфликт на Украине используется как эмоциональный фон для односторонних политических интерпретаций.

"Обратили внимание на театральную постановку венского Volkstheater под названием "Украиномания", в которой вооруженный конфликт на Украине используется как эмоциональный фон для односторонних политических интерпретаций", - говорится в Telegram-канале посольства.

Представители дипмиссии заявили, что воздержатся от художественной оценки "произведения", в котором искусство подменяется набором пропагандистских клише.

"Вместо вдумчивого разговора о трагедии войны зрителю предлагается упрощенная и идеологически выверенная картина, где заранее назначены "виновные" и полностью отсутствует стремление к объективности", - отметили в посольстве.

В посольстве добавили, что показательным стало то, что в спектакле вновь звучат абстрактные обвинения в адрес России , упоминаются "российские бомбы", однако полностью игнорируется тот факт, что с 2014 года киевский режим ведет вооруженный террор против мирного населения Донбасса

"Ни слова не сказано о тысячах погибших мирных жителей, о систематических обстрелах Донецка Луганска , о детях, чьи имена высечены на мемориале "Аллея ангелов" в Донецке. Создатели постановки предпочитают не замечать украинские военные преступления, многократно задокументированные международными наблюдателями, и тем самым искажают реальный исторический и гуманитарный контекст происходящего", - отметили в дипмиссии.

Представители посольства добавили, что в этом случае театр используется не как пространство для диалога и осмысления сложной реальности, а как инструмент политической агитации, вдалбливания в умы австрийских любителей театрального искусства ущербных клише и стереотипов.