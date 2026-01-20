https://ria.ru/20260120/rossija-2069150786.html
В посольстве России прокомментировали спектакль "Украиномания" в Вене
20.01.2026
В посольстве России прокомментировали спектакль "Украиномания" в Вене
Посольство России в Австрии выступило с комментарием в связи с показом спектакля "Украиномания" в венском театре Volkstheater ("Народный театр"), заявив, что в... РИА Новости, 20.01.2026
В посольстве России прокомментировали спектакль "Украиномания" в Вене
Посольство РФ раскритиковало трактовку украинского конфликта в спектакле в Вене
ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Посольство России в Австрии выступило с комментарием в связи с показом спектакля "Украиномания" в венском театре Volkstheater ("Народный театр"), заявив, что в постановке конфликт на Украине используется как эмоциональный фон для односторонних политических интерпретаций.
"Обратили внимание на театральную постановку венского Volkstheater под названием "Украиномания", в которой вооруженный конфликт на Украине
используется как эмоциональный фон для односторонних политических интерпретаций", - говорится в Telegram-канале посольства.
Представители дипмиссии заявили, что воздержатся от художественной оценки "произведения", в котором искусство подменяется набором пропагандистских клише.
"Вместо вдумчивого разговора о трагедии войны зрителю предлагается упрощенная и идеологически выверенная картина, где заранее назначены "виновные" и полностью отсутствует стремление к объективности", - отметили в посольстве.
В посольстве добавили, что показательным стало то, что в спектакле вновь звучат абстрактные обвинения в адрес России
, упоминаются "российские бомбы", однако полностью игнорируется тот факт, что с 2014 года киевский режим ведет вооруженный террор против мирного населения Донбасса
.
"Ни слова не сказано о тысячах погибших мирных жителей, о систематических обстрелах Донецка
и Луганска
, о детях, чьи имена высечены на мемориале "Аллея ангелов" в Донецке. Создатели постановки предпочитают не замечать украинские военные преступления, многократно задокументированные международными наблюдателями, и тем самым искажают реальный исторический и гуманитарный контекст происходящего", - отметили в дипмиссии.
Представители посольства добавили, что в этом случае театр используется не как пространство для диалога и осмысления сложной реальности, а как инструмент политической агитации, вдалбливания в умы австрийских любителей театрального искусства ущербных клише и стереотипов.
"Подобная практика не способствует ни пониманию причин конфликта, ни примирению, ни уважению памяти всех без исключения жертв", - заключили в дипмиссии.