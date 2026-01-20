Россия ответит на нарушение моратория на ядерные испытания, заявил Гатилов

ЖЕНЕВА, 20 янв - РИА Новости. Россия будет вынуждена ответить зеркально, если США нарушат мораторий на ядерные испытания, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"После того, как США перешли к практическим шагам по развёртыванию ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира, Россия была вынуждена отказаться от соблюдаемого до недавнего времени добровольно взятого на себя моратория по размещению аналогичных вооружений. Такая же судьба может постигнуть мораторий на ядерные испытания. В случае, если США приведут свою угрозу в действие, то наше государство попросту будет вынуждено действовать зеркально", - сказал он на открытии Конференции ООН по разоружению в Женеве.
Ранее Гатилов в интервью РИА Новости заявил, что Россия готова к возобновлению диалога с США о сокращении ядерных вооружений, если для этого будут созданы соответствующие условия. По его словам, для создания предпосылок к такому диалогу Россия объявила о готовности после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ.
