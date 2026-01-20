Рейтинг@Mail.ru
Россия ответит на нарушение моратория на ядерные испытания, заявил Гатилов - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 20.01.2026 (обновлено: 15:58 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/rossija-2069069653.html
Россия ответит на нарушение моратория на ядерные испытания, заявил Гатилов
Россия ответит на нарушение моратория на ядерные испытания, заявил Гатилов - РИА Новости, 20.01.2026
Россия ответит на нарушение моратория на ядерные испытания, заявил Гатилов
Россия будет вынуждена ответить зеркально, если США нарушат мораторий на ядерные испытания, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T15:50:00+03:00
2026-01-20T15:58:00+03:00
в мире
россия
сша
женева (город)
геннадий гатилов
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446044_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_9fab4157223aff0a92c13fe12c0eb5b9.jpg
https://ria.ru/20251105/minoborony-2053022749.html
россия
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446044_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_4cc6844571964018871172626755fafb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, женева (город), геннадий гатилов, оон
В мире, Россия, США, Женева (город), Геннадий Гатилов, ООН
Россия ответит на нарушение моратория на ядерные испытания, заявил Гатилов

Гатилов: РФ ответит зеркально, если США нарушат мораторий на ядерные испытания

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 20 янв - РИА Новости. Россия будет вынуждена ответить зеркально, если США нарушат мораторий на ядерные испытания, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"После того, как США перешли к практическим шагам по развёртыванию ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира, Россия была вынуждена отказаться от соблюдаемого до недавнего времени добровольно взятого на себя моратория по размещению аналогичных вооружений. Такая же судьба может постигнуть мораторий на ядерные испытания. В случае, если США приведут свою угрозу в действие, то наше государство попросту будет вынуждено действовать зеркально", - сказал он на открытии Конференции ООН по разоружению в Женеве.
Ранее Гатилов в интервью РИА Новости заявил, что Россия готова к возобновлению диалога с США о сокращении ядерных вооружений, если для этого будут созданы соответствующие условия. По его словам, для создания предпосылок к такому диалогу Россия объявила о готовности после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ.
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Минобороны оценили возможный отказ США от моратория на ядерные испытания
5 ноября 2025, 17:30
 
В миреРоссияСШАЖенева (город)Геннадий ГатиловООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала