Россия призвала США отказаться от воинственной риторики в отношении Ирана

ЖЕНЕВА, 20 янв - РИА Новости. Россия призывает США отказаться от воинственной риторики в отношении Ирана и уважать его суверенитет, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"США уже совершили в прошлом году акт военной агрессии против Ирана и продолжают оказывать на него колоссальное давление. Призываем Вашингтон отказаться от воинственной риторики в отношении Ирана и уважать его суверенитет, чтобы не допустить повторения прошлогодней трагедии под надуманными предлогами", - сказал он на открытии Конференции ООН по разоружению в Женеве.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о поддержке участников беспорядков в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. Тегеран назвал эти заявления угрожающими суверенитету Ирана.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
