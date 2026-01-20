Рейтинг@Mail.ru
Россия призвала США отказаться от воинственной риторики в отношении Ирана - РИА Новости, 20.01.2026
15:30 20.01.2026
Россия призвала США отказаться от воинственной риторики в отношении Ирана
Россия призвала США отказаться от воинственной риторики в отношении Ирана
Россия призывает США отказаться от воинственной риторики в отношении Ирана и уважать его суверенитет, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве... РИА Новости, 20.01.2026
в мире, иран, сша, россия, геннадий гатилов, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 20 янв - РИА Новости. Россия призывает США отказаться от воинственной риторики в отношении Ирана и уважать его суверенитет, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"США уже совершили в прошлом году акт военной агрессии против Ирана и продолжают оказывать на него колоссальное давление. Призываем Вашингтон отказаться от воинственной риторики в отношении Ирана и уважать его суверенитет, чтобы не допустить повторения прошлогодней трагедии под надуманными предлогами", - сказал он на открытии Конференции ООН по разоружению в Женеве.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о поддержке участников беспорядков в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. Тегеран назвал эти заявления угрожающими суверенитету Ирана.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Церемония прощания с сотрудниками сил безопасности, погибшими во время протестов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Осталось несколько дней". Что США приготовили для Ирана
17 января, 08:00
 
В миреИранСШАРоссияГеннадий ГатиловДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
Заголовок открываемого материала