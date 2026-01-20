Россия с сожалением наблюдает за ситуацией вокруг ААЦ, заявил Лавров

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия с сожалением наблюдает за тем, как развивается ситуация вокруг Армянской апостольской церкви, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас это ничего, кроме недоумения, вызывать не может. Сближение с Евросоюзом бесследно не проходит", - добавил министр.