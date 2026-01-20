Рейтинг@Mail.ru
Россия с сожалением наблюдает за ситуацией вокруг ААЦ, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
13:55 20.01.2026
Россия с сожалением наблюдает за ситуацией вокруг ААЦ, заявил Лавров
Россия с сожалением наблюдает за ситуацией вокруг ААЦ, заявил Лавров
в мире
россия
москва
сергей лавров
армянская апостольская церковь
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
в мире, россия, москва, сергей лавров, армянская апостольская церковь, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Россия, Москва, Сергей Лавров, Армянская апостольская церковь, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Россия с сожалением наблюдает за ситуацией вокруг ААЦ, заявил Лавров

Лавров: РФ с сожалением наблюдает за развитием ситуации вокруг ААЦ

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия с сожалением наблюдает за тем, как развивается ситуация вокруг Армянской апостольской церкви, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается отношения к Армянской апостольской церкви, мы, конечно, с сожалением наблюдаем за тем, как развивается обстановка", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Он отметил, что заявления армянских властей о так называемых гибридных угрозах со стороны России, которые увязываются с ситуацией вокруг церкви, вызывают у Москвы недоумение.
"У нас это ничего, кроме недоумения, вызывать не может. Сближение с Евросоюзом бесследно не проходит", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров назвал вступление Армении в ЕС при членстве в ЕАЭС невозможным
Вчера, 12:24
 
