Рейтинг@Mail.ru
В ООН удалось согласовать параметры бюджета, отвечающие интересам России - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/rossija-2068973389.html
В ООН удалось согласовать параметры бюджета, отвечающие интересам России
В ООН удалось согласовать параметры бюджета, отвечающие интересам России - РИА Новости, 20.01.2026
В ООН удалось согласовать параметры бюджета, отвечающие интересам России
Благодаря активной работе постпредства РФ при ООН удалось согласовать максимально отвечающие российским интересам параметры бюджета организации на 2026 год,... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:02:00+03:00
2026-01-20T11:02:00+03:00
россия
нью-йорк (город)
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
https://ria.ru/20260115/putin-2068132108.html
россия
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нью-йорк (город), оон, в мире
Россия, Нью-Йорк (город), ООН, В мире
В ООН удалось согласовать параметры бюджета, отвечающие интересам России

В ООН удалось согласовать параметры бюджета на 2026 г, отвечающие интересам РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Благодаря активной работе постпредства РФ при ООН удалось согласовать максимально отвечающие российским интересам параметры бюджета организации на 2026 год, сообщил во вторник МИД России.
"Благодаря активной работе постпредства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке в контакте с нашими единомышленниками в пятом комитете (административно-бюджетные вопросы - ред.) удалось, преодолевая сопротивление западных стран, согласовать в максимальной степени отвечающие российским интересам параметры регулярного бюджета ООН на 2026 год", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Отмечается, что проект бюджета организации на 2026 год был пересмотрен с учетом реформ, направленных на масштабную оптимизацию, устранение функционального дублирования, сокращение расходов и штатного расписания в ООН.
Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Путин заявил о востребованности принципов Устава ООН
15 января, 17:30
 
РоссияНью-Йорк (город)ООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала