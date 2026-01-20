https://ria.ru/20260120/rossija-2068973389.html
В ООН удалось согласовать параметры бюджета, отвечающие интересам России
В ООН удалось согласовать параметры бюджета, отвечающие интересам России - РИА Новости, 20.01.2026
В ООН удалось согласовать параметры бюджета, отвечающие интересам России
Благодаря активной работе постпредства РФ при ООН удалось согласовать максимально отвечающие российским интересам параметры бюджета организации на 2026 год,... РИА Новости, 20.01.2026
россия
нью-йорк (город)
оон
в мире
россия
нью-йорк (город)
Новости
ru-RU
