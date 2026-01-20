Рейтинг@Mail.ru
Росархив рассекретит протоколы допросов Геринга и других пособников Гитлера
07:36 20.01.2026
Росархив рассекретит протоколы допросов Геринга и других пособников Гитлера
Росархив рассекретит протоколы допросов Геринга и других пособников Гитлера - РИА Новости, 20.01.2026
Росархив рассекретит протоколы допросов Геринга и других пособников Гитлера
Росархив планирует выпустить новый сборник исторических документов о гитлеровских нацистах и капитуляции нацистской Германии, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2026
германия, реймс, россия, андрей артизов, федеральное архивное агентство (росархив)
Германия, Реймс, Россия, Андрей Артизов, Федеральное архивное агентство (Росархив)
Росархив рассекретит протоколы допросов Геринга и других пособников Гитлера

Артизов: Росархив рассекретит протоколы допросов пособников Гитлера

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Росархив планирует выпустить новый сборник исторических документов о гитлеровских нацистах и капитуляции нацистской Германии, сообщил в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
"Интереснейший пласт исторических документов, использовавшихся для суда над нацистскими преступниками, - протокольные записи допросов высшего военно-политического руководства нацистской Германии. Здесь и записи (рейхсминистра авиации Германа - ред.) Геринга, и (начальника штаба оперативного руководства верховного командования Альфреда - ред.) Йодля, и (начальника штаба верховного главнокомандования вооруженными силами Вильгельма = ред.) Кейтеля, и (Карла - ред.) Деница, возглавившего правительство Германии после самоубийства Гитлера. Планируем выпустить сборник этих документов", - сказал Артизов.
Глава Росархива отметил, что картина событий, связанных с завершением Великой Отечественной войны, постоянно дополняется.
"Вроде бы простое понятие - капитуляция нацистов. Но даже актов о безоговорочной капитуляции Германии было подписано два: сначала в Реймсе 7 мая, а потом в Карлхорсте 8 мая. Боевые действия в отдельных местах продолжались и после 9 мая", - напомнил он.
Росархив ранее уже издал серию сборников "Без срока давности", где поднималась история судебных процессов над нацистами. "Жизнь заставляет копать все глубже - раз это стало актуально, раз в каких-то государствах стало модным кичиться: "Мы плевали на итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн, нам не стыдно за то, что сотрудничали с гитлеровцами, с оккупантами, были коллаборационистами" - надо постоянно напоминать об этом", - сказал Артизов.
При этом он подчеркнул, что Россия никогда не передаст Германии оригиналы этих документов. "Если речь идет, например, о преступных нацистских организациях - гестапо, СС, у которых руки по локоть в крови, - никаких реституционных мер быть не может", - заявил он.
В ноябре 2025 года исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
ГерманияРеймсРоссияАндрей АртизовФедеральное архивное агентство (Росархив)
 
 
