Память украинского народа о нацистах переформатировали, заявили в Росархиве - РИА Новости, 20.01.2026
02:55 20.01.2026
Память украинского народа о нацистах переформатировали, заявили в Росархиве
белоруссия
россия
андрей артизов
федеральное архивное агентство (росархив)
белоруссия
россия
белоруссия, россия, андрей артизов, федеральное архивное агентство (росархив)
Память украинского народа о нацистах переформатировали, заявили в Росархиве

Андрей Артизов
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Память украинского народа о нацистах переформатировали, чтобы люди не вспоминали о позорных преступлениях бандеровцев - поэтому нужно чаще напоминать об этих событиях и делать доступными подлинные документы о Великой Отечественной войне, заявил в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
"Вот пример украинского народа, сознание большой части которого переформатировали. Мы понимаем, как это делалось, в том числе с помощью средств массовой информации. Переформатировали так, что о сотрудничестве украинских бандеровцев с нацистами не вспоминают. Поэтому надо напоминать, делать все документы об этих позорных и преступных действиях доступными. Именно поэтому принимаются законы о геноциде и в Белоруссии, и у нас", - сказал Артизов.
В России в прошлом году был принят закон "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". В Белоруссии закон о недопущении реабилитации нацизма был принят в 2021 году.
"Потому что, если кто-то думает, что историческая память вечна - это не так. К сожалению, историческая память бывает коротка", - подчеркнул он.
Глава Росархива напомнил, что Великая Отечественная война фактически была войной на уничтожение. "Если бы мы проиграли, то страны бы не было, советских людей превратили бы в унтерменшей, то есть недочеловеков, которые нужны были бы только как дешевая рабочая сила со всеми вытекающими последствиями", - сказал он.
"Поколению победителей ничего не надо было объяснять - оно видело все своими глазами. А современной молодежи надо напоминать, в душу каждого молодого человека войти. Чтобы они знали: это можно, а это нельзя, это допустимо, а это недопустимо, это нравственно, а это безнравственно, это морально, а это аморально. Забывать историю нельзя", - сказал Артизов.
БелоруссияРоссияАндрей АртизовФедеральное архивное агентство (Росархив)
 
 
