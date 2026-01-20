Память украинского народа о нацистах переформатировали, заявили в Росархиве

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Память украинского народа о нацистах переформатировали, чтобы люди не вспоминали о позорных преступлениях бандеровцев - поэтому нужно чаще напоминать об этих событиях и делать доступными подлинные документы о Великой Отечественной войне, заявил в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

"Потому что, если кто-то думает, что историческая память вечна - это не так. К сожалению, историческая память бывает коротка", - подчеркнул он.

"Поколению победителей ничего не надо было объяснять - оно видело все своими глазами. А современной молодежи надо напоминать, в душу каждого молодого человека войти. Чтобы они знали: это можно, а это нельзя, это допустимо, а это недопустимо, это нравственно, а это безнравственно, это морально, а это аморально. Забывать историю нельзя", - сказал Артизов.