Москвичам рассказали, каких роботов используют коммунальные службы города

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Специалисты коммунальных и инженерных служб Москвы активно используют в своей работе современные алгоритмы, в том числе роботов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Москва активно внедряет новые технологии во все сферы жизни, в том числе и в городское хозяйство. Специалисты коммунальных и инженерных служб используют в своей работе современные алгоритмы, которые выявляют скрытые утечки на системах водо- и теплоснабжения, а также мобильных роботов, помогающих проводить диагностику и ремонтировать трубопроводы. Такие решения позволяют повысить качество и безопасность работ, а также сократить сроки выполнения сложных задач", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты АО "Мосводоканал" используют роботов, которые позволяют контролировать качество монтажа трубопроводов, фиксировать наличие в них посторонних предметов, а также определять состояние цементно-песчаного покрытия. Для планового осмотра робота опускают в трубопровод. Он фиксирует состояние сетей на камеру, которая передает картинку на экран. На основе полученных данных специалисты принимают дальнейшие решения. На трубах малого диаметра (до 100 миллиметров) они примеряют проталкиваемый модуль, а большого - колесные комплексы.

"Для диагностики самотечных канализационных коллекторов (большая труба диаметром 700 миллиметров и более) используют плавучую технику. Преимущество ее применения в том, что перед осмотром не нужно осушать трубу. Робот с камерой спускается в поток воды и начинает движение. Им управляет оператор. Вся информация сохраняется на жесткий диск.

Новая техника уже помогла повысить качество и оперативность работы. Роботизированные комплексы позволяют проводить диагностику трубы диаметром от 50 миллиметров до трех метров", - уточняется в сообщении.

Добавляется, что похожие устройства применяют для мониторинга водосточной сети. В службе телеинспекции ГУП "Мосводосток" пять робототехнических комплексов. Их используют для обследования трубопроводов диаметром от 200 до 1,8 тысячи миллиметров, труднодоступных для человека.

"Четырехколесный робот с двумя светодиодными фонарями и камерой соединен с машиной 300-метровым кабелем. Он может поворачиваться на 360 градусов. Специалист дистанционно управляет роботом с помощью рабочей станции. Такая техника позволяет найти дефекты в трубопроводах водосточной сети, а также обнаружить загрязнения, влияющие на пропускную способность поверхностного стока", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что на экране специалистов отображается буквально все: показания датчиков ротации и качания видеокамеры, датчиков крена и уклона, датчика пройденного пути. Перед началом работы корпус роботехнического комплекса заполняется сухим азотом для предотвращения образования влаги внутри системы и камеры, а также для обеспечения герметичности.

"Сотрудники ГУП "Моссвет" используют специальную камеру, чтобы исследовать кабельную канализацию, по которой проходят линии электропередачи. Полимерные трубы находятся под землей, поэтому туда могут попасть дождевые или грунтовые воды, а также грязь с проезжей части", - пояснили столичные власти.

Более того, инспекционный видеокомплекс, который помогает следить за состоянием сетей, оснащен монитором, а также 30-метровым кабелем с камерой и подсветкой. Если во время обследования в трубах находят грязь или мусор, их убирают с помощью спецтехники.

"Роботизированные рентгеновские установки позволяют проверять сварные соединения при строительстве газопроводов. Специалисты АО "Мосгаз" управляют ими с помощью специального пульта. Роботы-телескописты провозят рентгеновские аппараты на расстояние до 2,5 километра внутри трубы и точно позиционируют их по отношению к сварному стыку", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что в газовом хозяйстве используют технику отечественного производства. Роботы вместе с комплектующими весят около 50 килограммов и могут непрерывно работать до восьми часов при температуре от минус 40 до плюс 70 градусов. Благодаря использованию таких систем за последние 10 лет ежегодный объем контроля качества сварных соединений увеличился более чем в пять раз.

"Для диагностики тепловых сетей специалисты ПАО "МОЭК" разработали автоматическую систему "Диспетчеризация". Она помогает выявить незначительные технологические нарушения и признаки утечек на начальных стадиях. Это позволяет определить потенциально аварийный участок и заранее принять меры.

"Сейчас смарт-технологию используют почти на восьми тысячах тепловых пунктов", - уточняется в сообщении.