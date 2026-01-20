https://ria.ru/20260120/rezhim-2069181153.html
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявили на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 20.01.2026
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Олег Мельниченко
