12:33 20.01.2026
Экс-глава Гагаузии призвала провести референдум о независимости Молдавии
Экс-глава Гагаузии призвала провести референдум о независимости Молдавии
в мире
молдавия
румыния
гагаузия
ирина влах
майя санду
молдавия
румыния
гагаузия
в мире, молдавия, румыния, гагаузия, ирина влах, майя санду
В мире, Молдавия, Румыния, Гагаузия, Ирина Влах, Майя Санду
Экс-глава Гагаузии призвала провести референдум о независимости Молдавии

Влах призвала провести референдум о независимости Молдавии

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Власти Молдавии должны провести общенациональный референдум, чтобы узнать у народа нужно ли сохранять независимость республики, это положит конец многочисленным спорам, считает экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
В марте 1994 года в Молдавии по инициативе президента Мирчи Снегура был проведен референдум, в нем приняли участие 75% жителей. Их спросили, поддерживают ли они сохранение независимости, "за" проголосовали 95,4% избирателей.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Приднестровье прокомментировали заявления Молдавии о выходе из СНГ
Вчера, 09:59
"В последние дни прозвучал ряд заявлений о возможном объединении Молдавии с Румынией… Корректным было бы проведение референдума, аналогичного состоявшемуся 6 марта 1994 года, чтобы гражданам вновь было предложено ответить на вопрос, видят ли они будущее Молдавии как независимого государства. Это поставило бы точку в спорах по данному вопросу как минимум на несколько последующих десятилетий", - написала Влах в своем блоге.
Она выразила уверенность, что большая часть жителей Молдавии вновь проголосует за сохранение независимости. Влах полагает, что подобный референдум позволил бы успокоить общество. Однако важно, чтобы решение о его проведении было принято в рамках широкого консенсуса всей политической элиты страны.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Власти Молдавии сжигают мосты с СНГ, заявила Таубер
Вчера, 10:02
 
