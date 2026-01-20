https://ria.ru/20260120/rada-2069142529.html
"Хоррор на выживание". Депутат рассказал, что происходит в Раде
"Хоррор на выживание". Депутат рассказал, что происходит в Раде - РИА Новости, 20.01.2026
"Хоррор на выживание". Депутат рассказал, что происходит в Раде
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале сравнил обстановку в парламенте с хоррор-медиафраншизой Silent Hill. РИА Новости, 20.01.2026
"Хоррор на выживание". Депутат рассказал, что происходит в Раде
Железняк сравнил обстановку в Раде с хоррор-игрой Silent Hill