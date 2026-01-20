Рейтинг@Mail.ru
"Хоррор на выживание". Депутат рассказал, что происходит в Раде
19:41 20.01.2026
"Хоррор на выживание". Депутат рассказал, что происходит в Раде
"Хоррор на выживание". Депутат рассказал, что происходит в Раде - РИА Новости, 20.01.2026
"Хоррор на выживание". Депутат рассказал, что происходит в Раде
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале сравнил обстановку в парламенте с хоррор-медиафраншизой Silent Hill. РИА Новости, 20.01.2026
"Хоррор на выживание". Депутат рассказал, что происходит в Раде

Железняк сравнил обстановку в Раде с хоррор-игрой Silent Hill

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале сравнил обстановку в парламенте с хоррор-медиафраншизой Silent Hill.
"Помните, была такая игра в жанре "хоррор на выживание" Silent Hill? Вот сейчас передвижение по коридорам Комитета Верховной Рады Украины без света очень ее напоминает", — написал он.
Ранее Железняк заявил, что Верховная рада Украины осталась без электроснабжения. До этого он сообщил, что аппарат парламента перевели на удаленную работу из-за отключения отопления и водоснабжения в Киеве.
В пятницу в украинской энергетической сфере объявили режим ЧС из-за серьезных перебоев со светом. Госкомпании обязали закупать зимой не менее половины электроэнергии у зарубежных поставщиков.
