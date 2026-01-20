Верховная рада осталась без электричества

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Верховная рада Украины осталась без электроснабжения, сообщил депутат Ярослав Железняк.
"В дополнение к отсутствию тепла и воды в Раде также исчез и свет", — написал он в Telegram-канале.
До этого он сообщал, что аппарат парламента перевели на удаленную работу из-за отключения отопления и водоснабжения в Киеве.
Ранее городская администрация из-за сильного энергетического кризиса разрешила жителям перемещаться до "пунктов несокрушимости", где можно согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время комендантского часа. В свою очередь, мэр украинской столицы Виталий Кличко дважды призывал по возможности выехать из города.
О том, что Киев и некоторые другие населенные пункты погрузились во тьму из-за аварийных и плановых отключений, неделю назад сообщали украинские СМИ. Рада уже второй раз в наступившем году осталась без отопления из-за длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
В ночь на вторник российская армия нанесла мощный удар по предприятиям ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Минобороны регулярно отчитывается о поражении таких объектов, при этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не выбирают в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
Власти Украины неоднократно рассказывали о повреждениях в сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск. ВС России начали бить по инфраструктуре в качестве возмездия за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводят массовые многочасовые отключения электричества, что, в свою очередь, ведет к неизбежным перебоям с отоплением и подачей воды.
22 июня 2022, 17:18