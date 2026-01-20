Верховная рада осталась без электричества

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Верховная рада Украины осталась без электроснабжения, Верховная рада Украины осталась без электроснабжения, сообщил депутат Ярослав Железняк.

"В дополнение к отсутствию тепла и воды в Раде также исчез и свет", — написал он в Telegram-канале.

До этого он сообщал, что аппарат парламента перевели на удаленную работу из-за отключения отопления и водоснабжения в Киеве.

Ранее городская администрация из-за сильного энергетического кризиса разрешила жителям перемещаться до "пунктов несокрушимости", где можно согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время комендантского часа. В свою очередь, мэр украинской столицы Виталий Кличко дважды призывал по возможности выехать из города.

О том, что Киев и некоторые другие населенные пункты погрузились во тьму из-за аварийных и плановых отключений, неделю назад сообщали украинские СМИ. Рада уже второй раз в наступившем году осталась без отопления из-за длительных проблем в энергетической инфраструктуре.

В ночь на вторник российская армия нанесла мощный удар по предприятиям ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ . Минобороны регулярно отчитывается о поражении таких объектов, при этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не выбирают в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.