Рейтинг@Mail.ru
Верховная рада осталась без электричества - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 20.01.2026 (обновлено: 21:10 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/rada-2069113868.html
Верховная рада осталась без электричества
Верховная рада осталась без электричества - РИА Новости, 20.01.2026
Верховная рада осталась без электричества
Верховная рада Украины осталась без электроснабжения, сообщил депутат Ярослав Железняк. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:00:00+03:00
2026-01-20T21:10:00+03:00
в мире
украина
киев
киевская область
верховная рада украины
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg
https://ria.ru/20260120/rada-2069142529.html
https://ria.ru/20260120/zelenskiy-2068993414.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
киев
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_159:0:1856:1273_1920x0_80_0_0_d747527f513580ac2d1bcb55fe7dc81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, киевская область, верховная рада украины, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Киев, Киевская область, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Верховная рада осталась без электричества

Депутат Железняк заявил об отключении электричества в Раде

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Верховная рада Украины осталась без электроснабжения, сообщил депутат Ярослав Железняк.
"В дополнение к отсутствию тепла и воды в Раде также исчез и свет", — написал он в Telegram-канале.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Хоррор на выживание". Депутат рассказал, что происходит в Раде
Вчера, 19:41
До этого он сообщал, что аппарат парламента перевели на удаленную работу из-за отключения отопления и водоснабжения в Киеве.
Ранее городская администрация из-за сильного энергетического кризиса разрешила жителям перемещаться до "пунктов несокрушимости", где можно согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время комендантского часа. В свою очередь, мэр украинской столицы Виталий Кличко дважды призывал по возможности выехать из города.
О том, что Киев и некоторые другие населенные пункты погрузились во тьму из-за аварийных и плановых отключений, неделю назад сообщали украинские СМИ. Рада уже второй раз в наступившем году осталась без отопления из-за длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Зеленский устроил истерику после российских ударов
Вчера, 12:15
В ночь на вторник российская армия нанесла мощный удар по предприятиям ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Минобороны регулярно отчитывается о поражении таких объектов, при этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не выбирают в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
Власти Украины неоднократно рассказывали о повреждениях в сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск. ВС России начали бить по инфраструктуре в качестве возмездия за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводят массовые многочасовые отключения электричества, что, в свою очередь, ведет к неизбежным перебоям с отоплением и подачей воды.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреУкраинаКиевКиевская областьВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала