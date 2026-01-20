Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады заявил об отмене встречи Зеленского с Трампом в Давосе - РИА Новости, 20.01.2026
14:29 20.01.2026
Депутат Рады заявил об отмене встречи Зеленского с Трампом в Давосе
Депутат Рады заявил об отмене встречи Зеленского с Трампом в Давосе

В Раде заявили об отмене встречи Зеленского с Трампом на форуме в Давосе

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) утверждает, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Давосе была отменена.
Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии было отменено.
"Встреча с Трампом (у Зеленского в Давосе - ред.) была отменена. Никакого соглашения подписано не будет", - написал, в частности, Гончаренко* в своем Telegam-канале, не приведя источник этой информации.
Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января.
* внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: Трамп уклоняется от встречи с Зеленским в Давосе
