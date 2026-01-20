Аппарат Рады перевели на удаленную работу из-за отключения отопления

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Аппарат парламента Украины перевели на удаленную работу из-за отключения отопления и водоснабжения в Киеве, заявил украинский парламентарий Ярослав Железняк.

Ранее во вторник киевский мэр Виталий Кличко заявил начавшихся в городе перебоях со светом, отоплением и водоснабжением. По его данным, более 5,6 тысячи столичных многоэтажек остались без отопления. Как сообщила компания "Киевводоканал", практически все районы на левом берегу Киева остались без водоснабжения, остальная часть города получает воду со сниженным давлением.

"В Раде сегодня аппарат будет работать удаленно в связи с отсутствием отопления и воды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка.

Как уточнил депутат, конкретно в его кабинете и ранее практически не было отопления, а температура держалась около 12 градусов. По данным онлайн-сервисов, температура воздуха в Киеве утром во вторник составляет минус 13 градусов.

Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.