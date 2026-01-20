https://ria.ru/20260120/rada-2068972535.html
Аппарат Рады перевели на удаленную работу из-за отключения отопления
Аппарат Рады перевели на удаленную работу из-за отключения отопления - РИА Новости, 20.01.2026
Аппарат Рады перевели на удаленную работу из-за отключения отопления
Аппарат парламента Украины перевели на удаленную работу из-за отключения отопления и водоснабжения в Киеве, заявил украинский парламентарий Ярослав Железняк. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T10:58:00+03:00
2026-01-20T10:58:00+03:00
2026-01-20T11:09:00+03:00
в мире
украина
верховная рада украины
киевская область
киев
виталий кличко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20260120/kiev-2068974452.html
https://ria.ru/20260120/kiev-2068938651.html
украина
киевская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, киевская область, киев, виталий кличко
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Киевская область, Киев, Виталий Кличко
Аппарат Рады перевели на удаленную работу из-за отключения отопления
Железняк: аппарат Рады работает удаленно из-за отключения отопления и воды
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Аппарат парламента Украины перевели на удаленную работу из-за отключения отопления и водоснабжения в Киеве, заявил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
Ранее во вторник киевский мэр Виталий Кличко
заявил начавшихся в городе перебоях со светом, отоплением и водоснабжением. По его данным, более 5,6 тысячи столичных многоэтажек остались без отопления. Как сообщила компания "Киевводоканал", практически все районы на левом берегу Киева
остались без водоснабжения, остальная часть города получает воду со сниженным давлением.
"В Раде сегодня аппарат будет работать удаленно в связи с отсутствием отопления и воды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка.
Как уточнил депутат, конкретно в его кабинете и ранее практически не было отопления, а температура держалась около 12 градусов. По данным онлайн-сервисов, температура воздуха в Киеве утром во вторник составляет минус 13 градусов.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Тринадцатого января издание "Страна.ua
" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области
почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины
уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.