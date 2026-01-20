Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила 53 украинских дрона - РИА Новости, 20.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:39 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/pvo-2069182666.html
Российская ПВО сбила 53 украинских дрона
Российская ПВО сбила 53 украинских дрона - РИА Новости, 20.01.2026
Российская ПВО сбила 53 украинских дрона
Дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 мск сбили 53 украинских беспилотника над Азовским и Черным морями, а также над пятью регионами РФ, сообщили в... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T23:39:00+03:00
2026-01-20T23:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
азовское море
черное море
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20260120/ukraina-2069151525.html
россия
азовское море
черное море
Российская ПВО сбила 53 украинских дрона

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 мск сбили 53 украинских беспилотника над Азовским и Черным морями, а также над пятью регионами РФ, сообщили в Минобороны России.
"Двадцатого января с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 29 – над акваторией Азовского моря, по семь БПЛА – над территорией Краснодарского края и над акваторией Черного моря, шесть – над территорией Республики Крым, два – над территорией Ростовской области и по одному – над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
На Украине заявили о дефиците ракет для самолетов и систем ПВО
