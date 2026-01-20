https://ria.ru/20260120/pvo-2069182666.html
Российская ПВО сбила 53 украинских дрона
Дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 мск сбили 53 украинских беспилотника над Азовским и Черным морями, а также над пятью регионами РФ, сообщили в... РИА Новости, 20.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
азовское море
черное море
происшествия
Российская ПВО сбила 53 украинских дрона за 3 часа