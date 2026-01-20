ПВО отразила атаку БПЛА в Белгородской области

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Отражена атака противника над Белгородом и Белгородским округом Белгородской области, повреждены предприятия энергокомплекса, предварительно, пострадавших нет, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским округом системой ПВО отражена атака воздушных целей. Предварительно, пострадавших нет", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он уточнил, что при атаке оказались повреждены предприятия энергетики, также на одном из предприятий повреждены помещения и оборудование. Аварийные бригады приступают к ликвидации последствий.
В сёлах Никольское и Новая Нелидовка Белгородского округа при падении обломков повреждены кровли частных домов, в посёлке Дубовое - навес и автомобиль.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
22 июня 2022, 17:18