ПВО отразила атаку БПЛА в Белгородской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:36 20.01.2026 (обновлено: 00:15 21.01.2026)
ПВО отразила атаку БПЛА в Белгородской области
Отражена атака противника над Белгородом и Белгородским округом Белгородской области, повреждены предприятия энергокомплекса, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 21.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
Пункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Отражена атака противника над Белгородом и Белгородским округом Белгородской области, повреждены предприятия энергокомплекса, предварительно, пострадавших нет, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Над Белгородом и Белгородским округом системой ПВО отражена атака воздушных целей. Предварительно, пострадавших нет", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он уточнил, что при атаке оказались повреждены предприятия энергетики, также на одном из предприятий повреждены помещения и оборудование. Аварийные бригады приступают к ликвидации последствий.
В сёлах Никольское и Новая Нелидовка Белгородского округа при падении обломков повреждены кровли частных домов, в посёлке Дубовое - навес и автомобиль.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
