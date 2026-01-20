https://ria.ru/20260120/pvo-2069154505.html
ПВО сбила 60 беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО с 16.00 до 20.00 мск во вторник сбили 60 украинских беспилотников над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской областью и... РИА Новости, 20.01.2026
