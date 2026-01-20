ПВО сбила 60 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 16.00 до 20.00 мск во вторник сбили 60 украинских беспилотников над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской областью и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.