На Кубани объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T15:45:00+03:00
