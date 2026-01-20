Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет встречу по вопросам на прямой линии
20.01.2026
Путин проведет встречу по вопросам на прямой линии
Президент России Владимир Путин 21 января проведет совещание с кабмином, основной темой станут вопросы граждан, озвученные в программе "Итоги года", сообщает... РИА Новости, 20.01.2026
Путин проведет встречу с правительством по вопросам граждан на прямой линии

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 января проведет совещание с кабмином, основной темой станут вопросы граждан, озвученные в программе "Итоги года", сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать первого января Путин в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станут вопросы, поднимавшиеся гражданами во время специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с докладами выступят вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и Марат Хуснуллин, а также министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилёва.
Кроме того, также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Опрос показал отношение россиян к прямой линии
29 декабря 2025, 15:27
 
Владимир Путин Россия Политика Татьяна Голикова Дмитрий Чернышенко Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
