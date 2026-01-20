Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил прирост населения в Адыгее - РИА Новости, 20.01.2026
14:50 20.01.2026
Путин отметил прирост населения в Адыгее
Путин отметил прирост населения в Адыгее
В Адыгее наблюдается прирост постоянного населения в отличие от многих других регионов России, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой... РИА Новости, 20.01.2026
россия, республика адыгея, владимир путин, мурат кумпилов
Россия, Республика Адыгея, Владимир Путин, Мурат Кумпилов
Путин отметил прирост населения в Адыгее

Путин отметил, что в Адыгее в отличие от многих регионов России население растет

Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время встречи
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время встречи
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Адыгее наблюдается прирост постоянного населения в отличие от многих других регионов России, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой республики Муратом Кумпиловым.
"У вас есть очень хороший показатель, который говорит о том, что на дошкольные, да и школьные здания нужно больше обратить внимание. У вас, в отличие от многих других регионов России, пускай скромный, но все-таки есть прирост постоянного населения. Я вас с этим поздравляю и хочу выразить надежду, что этот тренд так у вас и сохранится", - сказал Путин.
Президент РФ во вторник принял в Кремле Кумпилова. Глава Адыгеи доложил о результатах социально-экономического развития республики в 2025 году.
Глава Адыгеи рассказал Путину, как развивается регион
