Путин отметил прирост населения в Адыгее
Путин отметил прирост населения в Адыгее
Путин отметил прирост населения в Адыгее
В Адыгее наблюдается прирост постоянного населения в отличие от многих других регионов России, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой...
Путин отметил прирост населения в Адыгее
Путин отметил, что в Адыгее в отличие от многих регионов России население растет