Рейтинг@Mail.ru
Путин указал на необходимость ремонта соцучреждений в Адыгее - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 20.01.2026 (обновлено: 14:45 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/putin-2069043396.html
Путин указал на необходимость ремонта соцучреждений в Адыгее
Путин указал на необходимость ремонта соцучреждений в Адыгее - РИА Новости, 20.01.2026
Путин указал на необходимость ремонта соцучреждений в Адыгее
Президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость ремонта соцучреждений в Адыгее, указав на большую потребность. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:36:00+03:00
2026-01-20T14:45:00+03:00
общество
россия
республика адыгея
владимир путин
мурат кумпилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069041673_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_b51bb2e757d3440e3ead38e9caf3da12.jpg
https://ria.ru/20260120/putin-2069040239.html
россия
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069041673_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_525831c163eb5f7c19846aa258f760af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, республика адыгея, владимир путин, мурат кумпилов
Общество, Россия, Республика Адыгея, Владимир Путин, Мурат Кумпилов
Путин указал на необходимость ремонта соцучреждений в Адыгее

Путин отметил большую потребность ремонта социальных учреждений в Адыгее

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость ремонта соцучреждений в Адыгее, указав на большую потребность.
Во вторник президент принял в Кремле главу республики Мурата Кумпилова.
«
"Хотел бы вот на что обратить внимание. Люди будут нам с вами благодарны, если повнимательнее вы отнесетесь к ремонту социальных учреждений, прежде всего дошкольных учреждений и школ. Все-таки потребность в этих капитальных ремонтах ещё очень большая, так же, как и количество врачей на 10 тысяч граждан", - сказал Путин на встрече.
Рабочая встреча Путина с главой Адыгеи Кумпиловым - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Путин отметил хорошие экономические показатели Адыгеи
Вчера, 14:26
 
ОбществоРоссияРеспублика АдыгеяВладимир ПутинМурат Кумпилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала