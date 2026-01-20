Рейтинг@Mail.ru
РСПП обсуждает с Путиным защиту прав собственности, заявил Шохин - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/putin-2069042600.html
РСПП обсуждает с Путиным защиту прав собственности, заявил Шохин
РСПП обсуждает с Путиным защиту прав собственности, заявил Шохин - РИА Новости, 20.01.2026
РСПП обсуждает с Путиным защиту прав собственности, заявил Шохин
РСПП обсуждает с президентом и правительством РФ предложения по защите прав собственности в России, включая ограничения на пересмотр приватизации, изъятие... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:33:00+03:00
2026-01-20T14:33:00+03:00
экономика
россия
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068953553_355:70:1915:947_1920x0_80_0_0_0bee5dbdac27fa8d4a1931c253d52ae6.jpg
https://ria.ru/20250318/putin-2005733868.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068953553_428:0:1868:1080_1920x0_80_0_0_75965751d762af5ae7043e59d30c7167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, генеральная прокуратура рф
Экономика, Россия, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Генеральная прокуратура РФ
РСПП обсуждает с Путиным защиту прав собственности, заявил Шохин

Шохин: РСПП обсуждает с Путиным и правительством РФ защиту прав собственности

© РИА НовостиПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. РСПП обсуждает с президентом и правительством РФ предложения по защите прав собственности в России, включая ограничения на пересмотр приватизации, изъятие коррупционного имущества и активов иностранцев, рассказал в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.
"Мы считаем, что в условиях внешней неопределенности и сложной макроэкономики внутри страны очень важно защитить право собственности. Мы продолжаем эту тему обсуждать с президентом и правительством, в том числе по направлениям приватизации и по нарушениям антикоррупционных норм. Сейчас мы по ряду направлений выходим на взаимоприемлемые сбалансированные решения", - сказал он.
В частности, по мнению РСПП, срок давности для пересмотра приватизационных сделок по любым основаниям должен быть ограничен 10 годами.
"Независимо от оснований, по которым возбуждается дело о пересмотре приватизации, должны соблюдаться нормы Гражданского кодекса, потому что это хозяйственная сделка, и спор касается хозяйствующих субъектов", – сказал Шохин.
По его словам, Генпрокуратура часто рассматривает такие дела не по хозяйственным основаниям, а как нарушение нематериальных прав граждан и публичных прав государства. "А там сроков давности, безусловно, нет", - отметил он.
"В Гражданском кодексе срок исковой давности 10 лет. И если в Гражданском кодексе сделать поправку, что независимо от оснований, по которым возбуждается иск, суды не вправе отказывать в применении сроков исковой давности - это создаст ориентир для судов при рассмотрении споров по приватизации. То есть они не смогут пересматривать итоги приватизации 1990-х годов", - заявил Шохин.
Другая тема, которая волнует собственников в России, по словам главы РСПП, связана с антикоррупционными делами, когда добросовестный предприниматель покупает актив у чиновника, не зная о допущенных продавцом нарушениях антикоррупционных норм.
"Незадекларированный бизнес является основанием для его изъятия в казну, это вполне разумное требование. Другое дело, приобретатель такого актива - как он может знать об этих нарушениях? Мы считаем, что здесь должна действовать презумпция добросовестности приобретателя, и правоохранителям надо доказать, что он знал или должен был знать о нарушениях", - пояснил Шохин.
Еще одна тема, по его словам, касается закона об инвестициях в стратегические объекты. "В частности, если вдруг обнаруживаются какие-то изменения в структуре собственности, когда доля владения иностранными инвесторами, либо лицами с иностранным паспортом или ВНЖ, превышает допустимый размер - надо сначала через предписание исправить ситуацию, продав долю российскому резиденту. А если предписание не сработало, тогда изымать в казну", – объяснил он.
"Если говорить о стратегических предприятиях, мы считаем, что государство имеет полное право, особенно в нынешней ситуации, объявлять какие-то объекты стратегическими и национализировать их. Но национализация – это изъятие в казну с компенсацией по справедливой цене. У нас, к сожалению, понятие национализации искажено сейчас, ее путают с конфискацией за нарушение закона. Надо разделить эти понятия", - добавил Шохин.
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин: вопросы приватизации в России необходимо обсуждать до их решения
18 марта 2025, 15:38
 
ЭкономикаРоссияАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателейГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала