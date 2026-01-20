РСПП обсуждает с Путиным защиту прав собственности, заявил Шохин

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. РСПП обсуждает с президентом и правительством РФ предложения по защите прав собственности в России, включая ограничения на пересмотр приватизации, изъятие коррупционного имущества и активов иностранцев, рассказал в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.

"Мы считаем, что в условиях внешней неопределенности и сложной макроэкономики внутри страны очень важно защитить право собственности. Мы продолжаем эту тему обсуждать с президентом и правительством, в том числе по направлениям приватизации и по нарушениям антикоррупционных норм. Сейчас мы по ряду направлений выходим на взаимоприемлемые сбалансированные решения", - сказал он.

В частности, по мнению РСПП , срок давности для пересмотра приватизационных сделок по любым основаниям должен быть ограничен 10 годами.

"Независимо от оснований, по которым возбуждается дело о пересмотре приватизации, должны соблюдаться нормы Гражданского кодекса, потому что это хозяйственная сделка, и спор касается хозяйствующих субъектов", – сказал Шохин

По его словам, Генпрокуратура часто рассматривает такие дела не по хозяйственным основаниям, а как нарушение нематериальных прав граждан и публичных прав государства. "А там сроков давности, безусловно, нет", - отметил он.

"В Гражданском кодексе срок исковой давности 10 лет. И если в Гражданском кодексе сделать поправку, что независимо от оснований, по которым возбуждается иск, суды не вправе отказывать в применении сроков исковой давности - это создаст ориентир для судов при рассмотрении споров по приватизации. То есть они не смогут пересматривать итоги приватизации 1990-х годов", - заявил Шохин.

Другая тема, которая волнует собственников в России , по словам главы РСПП, связана с антикоррупционными делами, когда добросовестный предприниматель покупает актив у чиновника, не зная о допущенных продавцом нарушениях антикоррупционных норм.

"Незадекларированный бизнес является основанием для его изъятия в казну, это вполне разумное требование. Другое дело, приобретатель такого актива - как он может знать об этих нарушениях? Мы считаем, что здесь должна действовать презумпция добросовестности приобретателя, и правоохранителям надо доказать, что он знал или должен был знать о нарушениях", - пояснил Шохин.

Еще одна тема, по его словам, касается закона об инвестициях в стратегические объекты. "В частности, если вдруг обнаруживаются какие-то изменения в структуре собственности, когда доля владения иностранными инвесторами, либо лицами с иностранным паспортом или ВНЖ, превышает допустимый размер - надо сначала через предписание исправить ситуацию, продав долю российскому резиденту. А если предписание не сработало, тогда изымать в казну", – объяснил он.