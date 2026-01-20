https://ria.ru/20260120/putin-2069042473.html
Путин отметил вкус адыгейского сыра
Президент России Владимир Путин отметил вкус адыгейского сыра. РИА Новости, 20.01.2026
общество
россия
республика адыгея
владимир путин
мурат кумпилов
россия
республика адыгея
2026
Путин и глава Адыгеи Кумпилов об адыгейском сыре
- «Адыгейский сыр» - это бренд. Вкусно
- Однозначно
Путин и глава Адыгеи Кумпилов сошлись в главном
