14:33 20.01.2026
Путин отметил вкус адыгейского сыра
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вкус адыгейского сыра.
Глава государства во вторник встретился в Кремле с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Руководитель республики отдельно остановился на достижениях в сельском хозяйстве, в том числе о развитии бренда адыгейского сыра.
"Адыгейский сыр" – это бренд. Вкусно", - отметил Путин.
Кумпилов подтвердил: "Однозначно".
Глава Адыгеи рассказал Путину, как развивается регион
Глава Адыгеи рассказал Путину, как развивается регион
Вчера, 14:17
 
ОбществоРоссияРеспублика АдыгеяВладимир ПутинМурат Кумпилов
 
 
