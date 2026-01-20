https://ria.ru/20260120/putin-2069040239.html
Путин отметил хорошие экономические показатели Адыгеи
Путин отметил хорошие экономические показатели Адыгеи
Президент России Владимир Путин отметил хорошие экономические показатели Адыгеи.
Рабочая встреча Путина с главой Адыгеи Кумпиловым
Путин провёл рабочую встречу с главой Адыгеи Кумпиловым.
Отдельно обсуждалось сельское хозяйство, например, президент спросил Кумпилова об адыгейском сыре.
республика адыгея, владимир путин, россия, экономика, мурат кумпилов
