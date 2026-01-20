Рейтинг@Mail.ru
14:26 20.01.2026 (обновлено: 14:32 20.01.2026)
Путин отметил хорошие экономические показатели Адыгеи
республика адыгея
владимир путин
россия
экономика
мурат кумпилов
республика адыгея, владимир путин, россия, экономика, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Владимир Путин, Россия, Экономика, Мурат Кумпилов

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошие экономические показатели Адыгеи.
Во вторник президент принял в Кремле главу республики Мурата Кумпилова, который рассказал об экономических показателях Адыгеи.
"Стройка растет хорошо... И инвестиции в основной капитал тоже хорошие, стабильные", - сказал Путин.
Рабочая встреча Путина с главой Адыгеи Кумпиловым - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Глава Адыгеи рассказал Путину, как развивается регион
Республика АдыгеяВладимир ПутинРоссияЭкономикаМурат Кумпилов
 
 
