Глава Адыгеи рассказал Путину, как развивается регион
14:17 20.01.2026 (обновлено: 15:53 20.01.2026)
Глава Адыгеи рассказал Путину, как развивается регион
Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу Республики Адыгея Мурата Кумпилова, отметив хорошие экономические показатели региона.
республика адыгея
россия
владимир путин
мурат кумпилов
общество
республика адыгея
россия
Новости
Рабочая встреча Путина с главой Адыгеи Кумпиловым
Путин провёл рабочую встречу с главой Адыгеи Кумпиловым. Отдельно обсуждалось сельское хозяйство, например, президент спросил Кумпилова об адыгейском сыре.
Путин и глава Адыгеи Кумпилов об адыгейском сыре
- «Адыгейский сыр» - это бренд. Вкусно - Однозначно Путин и глава Адыгеи Кумпилов сошлись в главном
республика адыгея, россия, владимир путин, мурат кумпилов, общество
Республика Адыгея, Россия, Владимир Путин, Мурат Кумпилов, Общество
Глава Адыгеи Кумпилов доложил Путину о достижениях сельского хозяйства и туризма

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу Республики Адыгея Мурата Кумпилова, отметив хорошие экономические показатели региона.
"Стройка растет хорошо. <...> И инвестиции в основной капитал тоже хорошие, стабильные", — отметил Путин.
Так, валовой региональный продукт составил 106,5 процента, индекс промышленного производства — 102 процента, а среднемесячная номинальная зарплата выросла с 56 до 66,4 тысячи рублей. Объем инвестиций прибавил 117 процентов к прошлому году.
Хорошие темпы позволяют решать социальные задачи: детям-сиротам каждый год предоставляют по 150 благоустроенных квартир.
Президент попросил Кумпилова внимательнее отнестись к ремонту социальных учреждений, прежде всего школ и детских садов.
"У вас есть очень хороший показатель, который говорит о том, что на дошкольные да и школьные здания нужно больше обратить внимание. У вас, в отличие от многих других регионов России, пускай скромный, но все-таки есть прирост постоянного населения. Я вас с этим поздравляю и хочу выразить надежду, что этот тренд так у вас и сохранится", — сказал он.
Руководитель региона рассказал о большой работе в этом направлении: в дополнение к федеральным средствам на ремонт выделяют республиканское финансирование. Кроме того, за последние годы построены 11 новых школ и 18 дошкольных учреждений, а также больницы, ФАПы и врачебные амбулатории.
Отдельно Кумпилов остановился на достижениях в сельском хозяйстве и развитии туристических маршрутов.
"Мы получили рекордный урожай пшеницы — больше 60 центнеров на круг озимой пшеницы. Никогда такого не было. Это первый показатель в стране, и мы, конечно, радуемся", — рассказал он.
За год в республике значительно развили бренд адыгейского сыра, которого произвели больше 32 тысяч тонн. Кроме того, там 14 лет подряд проводят фестиваль адыгейского сыра — в прошлый раз за два дня его посетили 70 тысяч человек. Это, в свою очередь, сказывается и на туристической сфере.
"Это как событийный туризм: во время проведения фестиваля адыгейского сыра у нас все гостиницы и гостевые дома, все забито", — пояснил глава региона.
Предыдущая встреча Путина с главой Адыгеи проходила в мае 2022 года в режиме видеоконференции. Кумпилов тогда рассказал об итогах социально-экономического развития региона за пять лет.
Республика Адыгея, Россия, Владимир Путин, Мурат Кумпилов, Общество
 
 
