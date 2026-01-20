Глава Адыгеи рассказал Путину, как развивается регион

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу Республики Адыгея Мурата Кумпилова, отметив хорошие экономические показатели региона.

"Стройка растет хорошо. <...> И инвестиции в основной капитал тоже хорошие, стабильные", — отметил Путин

Так, валовой региональный продукт составил 106,5 процента, индекс промышленного производства — 102 процента, а среднемесячная номинальная зарплата выросла с 56 до 66,4 тысячи рублей. Объем инвестиций прибавил 117 процентов к прошлому году.

Хорошие темпы позволяют решать социальные задачи: детям-сиротам каждый год предоставляют по 150 благоустроенных квартир.

Президент попросил Кумпилова внимательнее отнестись к ремонту социальных учреждений, прежде всего школ и детских садов.

"У вас есть очень хороший показатель, который говорит о том, что на дошкольные да и школьные здания нужно больше обратить внимание. У вас, в отличие от многих других регионов России , пускай скромный, но все-таки есть прирост постоянного населения. Я вас с этим поздравляю и хочу выразить надежду, что этот тренд так у вас и сохранится", — сказал он.

Руководитель региона рассказал о большой работе в этом направлении: в дополнение к федеральным средствам на ремонт выделяют республиканское финансирование. Кроме того, за последние годы построены 11 новых школ и 18 дошкольных учреждений, а также больницы, ФАПы и врачебные амбулатории.

Отдельно Кумпилов остановился на достижениях в сельском хозяйстве и развитии туристических маршрутов.

"Мы получили рекордный урожай пшеницы — больше 60 центнеров на круг озимой пшеницы. Никогда такого не было. Это первый показатель в стране, и мы, конечно, радуемся", — рассказал он.

За год в республике значительно развили бренд адыгейского сыра, которого произвели больше 32 тысяч тонн. Кроме того, там 14 лет подряд проводят фестиваль адыгейского сыра — в прошлый раз за два дня его посетили 70 тысяч человек. Это, в свою очередь, сказывается и на туристической сфере.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

"Это как событийный туризм: во время проведения фестиваля адыгейского сыра у нас все гостиницы и гостевые дома, все забито", — пояснил глава региона.