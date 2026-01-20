https://ria.ru/20260120/putin-2069012833.html
Путин продолжает работу с регионами, заявил Песков
Путин продолжает работу с регионами, заявил Песков - РИА Новости, 20.01.2026
Путин продолжает работу с регионами, заявил Песков
Президент России Владимир Путин продолжает работу с регионами, в том числе в плане обсуждения итогов 2025 года, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:13:00+03:00
2026-01-20T13:13:00+03:00
2026-01-20T13:13:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603038119_0:144:3060:1865_1920x0_80_0_0_8cc2c84b1e7ddec6fb71ee0fc03c0af9.jpg
https://ria.ru/20260120/rossiya-2068985545.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603038119_181:191:2657:2048_1920x0_80_0_0_7258b98ab4b3f61ef52a9f1abf45165a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин продолжает работу с регионами, заявил Песков
Песков: Путин продолжает работу с регионами, включая обсуждение итогов года