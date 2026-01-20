Рейтинг@Mail.ru
13:02 20.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время встречи с Муратом Кумпиловым
Владимир Путин во время встречи с Муратом Кумпиловым. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет с докладом главу Адыгеи Мурата Кумпилова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня будет с докладом у главы государства глава республики Адыгея Мурат Кумпилов", - сказал Песков журналистам.
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров: Россия при Путине начала понимать свое место на глобальной арене
ПолитикаРеспублика АдыгеяРоссияМурат КумпиловДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
