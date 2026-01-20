https://ria.ru/20260120/putin-2069010162.html
Путин во вторник примет с докладом главу Адыгеи
Путин во вторник примет с докладом главу Адыгеи - РИА Новости, 20.01.2026
Путин во вторник примет с докладом главу Адыгеи
Президент России Владимир Путин во вторник примет с докладом главу Адыгеи Мурата Кумпилова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2026
Путин во вторник примет с докладом главу Адыгеи
