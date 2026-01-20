Рейтинг@Mail.ru
ПСБ завершил внедрение сервиса бесконтактной оплаты "Волна"
12:32 20.01.2026
ПСБ завершил внедрение сервиса бесконтактной оплаты "Волна"
ПСБ завершил внедрение сервиса бесконтактной оплаты "Волна"
https://ria.ru/20260115/karta-2068087688.html
экономика
ПСБ завершил внедрение сервиса бесконтактной оплаты "Волна"

Бесконтактная оплата
© Pexels / Pavel Danilyuk
Бесконтактная оплата. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ПСБ одним из первых на российском банковском рынке завершил полномасштабное внедрение системы бесконтактных платежей "Волна", сообщает банк.
Система "Волна", разработанная Национальной системой платежных карт (НСПК), позволяет владельцам смартфонов на платформах iOS и Android бесконтактно оплачивать покупки через СБП.
"С развитием цифровых технологий оплата через СБП постепенно становится неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека. Мы отмечаем большой интерес к платежным сервисам со стороны клиентов: за последний год доля платежей с помощью смартфонов среди клиентов ПСБ в общем объеме безналичных платежей увеличилась более чем в два раза. Новая технология "Волна" позволит гражданам гораздо быстрее оплачивать покупки, сохраняя высокую степень защиты", — приводятся в сообщении слова начальника управления инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольги Алексюк.
Как отметила директор департамента эквайринга ПСБ Инна Емельянова, "Волна" также расширит возможности предпринимателей, принимающих оплату через терминалы. По ее словам, "технологичное решение позволит эффективнее вести бизнес в розничной торговле и сфере обслуживания, а также повысит качество взаимодействия между компаниями и потребителями".
© 2026 МИА «Россия сегодня»
