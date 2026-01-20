Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области проведут проверку после гибели ребенка при пожаре
13:50 20.01.2026
Во Владимирской области проведут проверку после гибели ребенка при пожаре
Следователи организовали проверку после гибели ребенка в результате пожара в многоквартирном доме в городе Александрове Владимирской области, сообщило СУСК по...
происшествия
александров
владимирская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александров
владимирская область
россия
РЯЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Следователи организовали проверку после гибели ребенка в результате пожара в многоквартирном доме в городе Александрове Владимирской области, сообщило СУСК по региону.
По данным ведомства, пожар произошел утром 19 января в квартире на втором этаже многоквартирного дома на улице Геологов в Александрове. В результате были госпитализированы хозяйка жилища 1987 года рождения и две ее дочери 2010 и 2019 годов рождения.
"В следственном отделе по городу Александров следственного управления СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка по факту смерти девочки 2019 года рождения", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Отмечается, что назначаются судебные экспертизы, опрашиваются лица, а также выполняются иные мероприятия, направленные на установление точной причины возгорания и других обстоятельств произошедшего.
