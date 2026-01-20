https://ria.ru/20260120/proverka-2069027181.html
Во Владимирской области проведут проверку после гибели ребенка при пожаре
Во Владимирской области проведут проверку после гибели ребенка при пожаре - РИА Новости, 20.01.2026
Во Владимирской области проведут проверку после гибели ребенка при пожаре
Следователи организовали проверку после гибели ребенка в результате пожара в многоквартирном доме в городе Александрове Владимирской области, сообщило СУСК по... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:50:00+03:00
2026-01-20T13:50:00+03:00
2026-01-20T13:50:00+03:00
происшествия
александров
владимирская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
https://ria.ru/20260119/pozhar-2068835855.html
александров
владимирская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александров, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александров, Владимирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владимирской области проведут проверку после гибели ребенка при пожаре
СК проводит проверку после гибели девочки при пожаре в Александрове