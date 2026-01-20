Генпрокуратура потребовала арестовать активы экс-депутата ГД Вороновского

КРАСНОДАР, 20 янв – РИА Новости. Генпрокуратура РФ требует арестовать активы по антикоррупционному иску к бывшему депутату Госдумы Вороновскому, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Генпрокуратура РФ подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского, а также депутата Госдумы Андрея Дорошенко и депутата Заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Иск поступил в Центральный районный суд в Сочи . Иск к Вороновскому стал очередным звеном масштабной борьбы с коррупцией в Краснодарском крае, основанной на результатах проверок, проведенных прокуратурой, в ряде случаев совместно с ФСБ

В материалах суда говорится, что заместитель Генпрокурора РФ просит в иске наложить арест на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Вороновскому, и на имущество других ответчиков по иску.

Кроме того, Генпрокуратура просит наложить арест на доли в уставных капиталах фигурирующих в иске компаний, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее организациям.

Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, будучи замгубернатора Краснодарского края, получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.