Генпрокуратура потребовала арестовать активы экс-депутата ГД Вороновского - РИА Новости, 20.01.2026
21:19 20.01.2026 (обновлено: 21:43 20.01.2026)
Генпрокуратура потребовала арестовать активы экс-депутата ГД Вороновского
Генпрокуратура потребовала арестовать активы экс-депутата ГД Вороновского

КРАСНОДАР, 20 янв – РИА Новости. Генпрокуратура РФ требует арестовать активы по антикоррупционному иску к бывшему депутату Госдумы Вороновскому, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Генпрокуратура РФ подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского, а также депутата Госдумы Андрея Дорошенко и депутата Заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Иск поступил в Центральный районный суд в Сочи. Иск к Вороновскому стал очередным звеном масштабной борьбы с коррупцией в Краснодарском крае, основанной на результатах проверок, проведенных прокуратурой, в ряде случаев совместно с ФСБ.
В материалах суда говорится, что заместитель Генпрокурора РФ просит в иске наложить арест на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Вороновскому, и на имущество других ответчиков по иску.
Кроме того, Генпрокуратура просит наложить арест на доли в уставных капиталах фигурирующих в иске компаний, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее организациям.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, будучи замгубернатора Краснодарского края, получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
В конце октября 2025 года он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки. Второго декабря Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Вороновского на основании его заявления.
