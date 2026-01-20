https://ria.ru/20260120/prokuratura-2069162593.html
Генпрокуратура потребовала арестовать активы экс-депутата ГД Вороновского
Генпрокуратура потребовала арестовать активы экс-депутата ГД Вороновского - РИА Новости, 20.01.2026
Генпрокуратура потребовала арестовать активы экс-депутата ГД Вороновского
Генпрокуратура РФ требует арестовать активы по антикоррупционному иску к бывшему депутату Госдумы Вороновскому, следует из материалов суда, имеющихся в... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T21:19:00+03:00
2026-01-20T21:19:00+03:00
2026-01-20T21:43:00+03:00
генеральная прокуратура рф
россия
краснодарский край
сочи
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059575485_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_a35d6d49fbf4f4ee3a86397114015495.jpg
https://ria.ru/20260120/vzyskanie-2069070856.html
https://ria.ru/20251212/er-2061702491.html
россия
краснодарский край
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059575485_5:0:1124:839_1920x0_80_0_0_954743c34a55c19451e7b7d2b6a596ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, россия, краснодарский край, сочи, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Генеральная прокуратура РФ, Россия, Краснодарский край, Сочи, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Генпрокуратура потребовала арестовать активы экс-депутата ГД Вороновского
РИА Новости: прокуратура требует арестовать имущество экс-депутата Вороновского
КРАСНОДАР, 20 янв – РИА Новости. Генпрокуратура РФ требует арестовать активы по антикоррупционному иску к бывшему депутату Госдумы Вороновскому, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Генпрокуратура РФ
подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского, а также депутата Госдумы
Андрея Дорошенко и депутата Заксобрания Краснодарского края
Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Иск поступил в Центральный районный суд в Сочи
. Иск к Вороновскому стал очередным звеном масштабной борьбы с коррупцией в Краснодарском крае, основанной на результатах проверок, проведенных прокуратурой, в ряде случаев совместно с ФСБ
.
В материалах суда говорится, что заместитель Генпрокурора РФ просит в иске наложить арест на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Вороновскому, и на имущество других ответчиков по иску.
Кроме того, Генпрокуратура просит наложить арест на доли в уставных капиталах фигурирующих в иске компаний, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее организациям.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, будучи замгубернатора Краснодарского края, получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
В конце октября 2025 года он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки. Второго декабря Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Вороновского на основании его заявления.