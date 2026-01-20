Более 1 тысячи ветеранов СВО примут участие в программе "СВОй бизнес"

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В 2026 более 1 тысячи ветеранов СВО и членов их семей из 60 регионов России смогут пройти федеральную программу "СВОй бизнес", организаторами которой являются партия "Единая Россия", "Опора России" и Корпорация МСП, сообщает пресс-служба последней.

В рамках проекта участники получат необходимые знания и навыки для запуска и развития своего дела, разработают бизнес-планы и приступят к их реализации при поддержке опытных наставников.

Цель программы – помочь ветеранам спецоперации и членам их семей адаптироваться к гражданской жизни через предпринимательскую деятельность.

В первом квартале 2026 года программа "СВОй бизнес" пройдет в Республике Дагестан, Новосибирской, Воронежской, Липецкой, Архангельской, Ростовской, Ленинградской, Орловской областях, Москве, Краснодарском и Ставропольском краях, Карачаево-Черкесской и Чувашской республиках, а также в Республике Адыгея.

"Стартовавшая в марте прошлого года программа уже объединила более 750 ветеранов спецоперации и членов их семей из 35 регионов страны. При этом в ряде регионов состоялось уже несколько потоков. Мы видим эффективность этой инициативы: 45% участников либо открыли бизнес, либо вывели свое дело на новый уровень. Ее полезность и положительный отклик от наших ветеранов предопределили решение о дальнейшем проведении", – отметила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, федеральный координатор проекта "Единой России" "Предпринимательство" Альфия Когогина, ее слова приводит пресс-служба.

В каждом регионе программа будет состоять из пятидневного интенсива, посвященного основам предпринимательства. На нем участники получат прикладные знания по финансовым, юридическим, налоговым, маркетинговым и другим вопросам ведения бизнеса.

"Федеральная программа "СВОй бизнес" за время реализации в 2025 году показала свою эффективность и востребованность у ветеранов СВО и членов их семей. Участники приходят с конкретными запросами, и получают как знания, так и практические ориентиры для запуска собственного дела. Для этого региональные отделения "Опоры России" организуют бизнес-визиты на предприятия своих членов, а наши наставники сопровождают участников на всех этапах, помогают выстраивать бизнес-процессы. Именно такой прикладной формат позволяет переходить от идеи к реальным проектам", — отметил президент "Опоры России" Александр Калинин, его слова приводит пресс-служба.

Система поддержки участников программы сформирована таким образом, чтобы помочь им выстроить непрерывную траекторию — от генерации бизнес-идей до выхода на первые продажи.

"В прошлом году мы завершили "пилот" программы. Мы внимательно проанализировали всю обратную связь, которую по итогам каждого регионального этапа нам давали участники. Нам важно, чтобы это был не просто интересный социальный проект, а максимально эффективный инструмент, который бы помогал нашим ветеранам и членам их семей успешно находить себя в предпринимательской деятельности. В этом году благодаря партнерам появится специальный грантовый фонд для дополнительной поддержки участников. Также они смогут воспользоваться различными мерами поддержки, о которых им подробно расскажут на интенсиве", – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.

Так, для ветеранов СВО для получения займов в государственных микрофинансовых организациях (ГМФО) до 5 миллионов рублей и банковских кредитов до 50 миллионов рублей действует совместная гарантия Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций. Помимо этого, во многих ГМФО для участников спецоперации доступны микрозаймы со ставками от 1% годовых.