Тысячи сотрудников дорожной отрасли проведут забастовку в Германии
Тысячи сотрудников дорожной отрасли проведут забастовку в Германии
Новости
ru-RU
Тысячи сотрудников дорожной отрасли проведут 24-часовую забастовку в Германии
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Профсоюз Ver.di во вторник организует предупредительную 24-часовую забастовку сотрудников компании Autobahn GmbH, отвечающей за эскплуатацию и развитие сети автобанов Германии, и дорожных служб федеральных земель, в связи с чем ожидаются пробки на многих автомагистралях страны.
"20 января около 14 тысяч сотрудников федеральной компании Autobahn GmbH и несколько тысяч сотрудников земельных дорожно-строительных управлений призываются к забастовке, протестным акциям и проведению митингов в рамках общенациональной забастовки в дорожной отрасли. Предупредительные забастовки пройдут в общей сложности в 18 местах по всей Германии", - сообщается в пресс-релизе на сайте профсоюза.
При помощи забастовки профсоюз Ver.di надеется придать импульс переговорам о повышении заработной платы для сотрудников. "Нам необходимы привлекательные условия труда, чтобы удерживать и привлекать людей на эти чрезвычайно важные должности. Нашими предупредительными забастовками мы призываем работодателей наконец-то представить предложения для переговоров. И я искренне надеюсь, что этот сигнал будет услышан", - заявила представитель профсоюза Кристина Беле.
Как ожидается, забастовка окажет значительное влияние на движение по дорогам Германии
, прежде всего на севере страны. В частности, может пострадать движение в достаточно загруженном Эльбском тоннеле в Гамбурге
. В Нижней Саксонии
будут временно закрыты некоторые мосты и тоннели. В Северном Рейне-Вестфалии забастовка во вторник днем затронет все 28 земельных тоннелей, поэтому ожидаются перебои в движении транспорта. При этом экстренные службы продолжат работать.