03:09 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/proekt-2068924854.html
Новые регионы России могут включить в проект "Чистый воздух"
Новые регионы России могут включить в проект "Чистый воздух"
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Мариуполь. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Города, расположенные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, могут включить в федеральный проект "Чистый воздух", следует из документов правительства, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Проработка возможности включения городов, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, в федеральный проект "Чистый воздух" национального проекта "Экологическое благополучие", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен в правительство в 2030 году.
Планируется также ежегодно выявлять объекты хозяйственной и иной деятельности, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на воздух. А начиная с 2028 года планируется оказывать поддержку модернизации производственных предприятий, в том числе на основе наилучших доступных технологий.
Федеральный проект "Чистый воздух" был запущен с 2019 года в 12 городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в этих городах были утверждены ранее, их реализация завершится в 2026 году.
По поручению президента России Владимира Путина с 1 сентября 2023 года к проекту подключились еще 29 городов из 16 регионов, преимущественно Сибири и Дальнего Востока.
До конца 2026 года 12 городам-участникам предстоит снизить общий объем выбросов загрязняющих веществ не менее чем на 20%. До конца 2030 года 29 новым городам-участникам необходимо снизить объемы выбросов не менее чем на 20% по сравнению с показателями 2020 года, а к концу 2036 года сократить их вдвое.
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
