Новые регионы России могут включить в проект "Чистый воздух"

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Города, расположенные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, могут включить в федеральный проект "Чистый воздух", следует из документов правительства, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Соответствующий доклад должен быть представлен в правительство в 2030 году.

Планируется также ежегодно выявлять объекты хозяйственной и иной деятельности, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на воздух. А начиная с 2028 года планируется оказывать поддержку модернизации производственных предприятий, в том числе на основе наилучших доступных технологий.

Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Федеральный проект "Чистый воздух" был запущен с 2019 года в 12 городах: Братск Чита . Комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в этих городах были утверждены ранее, их реализация завершится в 2026 году.