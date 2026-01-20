Новые регионы России могут включить в проект "Чистый воздух"

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Города, расположенные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, могут включить в федеральный проект "Чистый воздух", следует из документов правительства, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Проработка возможности включения городов, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, в федеральный проект "Чистый воздух" национального проекта "Экологическое благополучие", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен в правительство в 2030 году.
Планируется также ежегодно выявлять объекты хозяйственной и иной деятельности, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на воздух. А начиная с 2028 года планируется оказывать поддержку модернизации производственных предприятий, в том числе на основе наилучших доступных технологий.
Федеральный проект "Чистый воздух" был запущен с 2019 года в 12 городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в этих городах были утверждены ранее, их реализация завершится в 2026 году.
По поручению президента России Владимира Путина с 1 сентября 2023 года к проекту подключились еще 29 городов из 16 регионов, преимущественно Сибири и Дальнего Востока.
До конца 2026 года 12 городам-участникам предстоит снизить общий объем выбросов загрязняющих веществ не менее чем на 20%. До конца 2030 года 29 новым городам-участникам необходимо снизить объемы выбросов не менее чем на 20% по сравнению с показателями 2020 года, а к концу 2036 года сократить их вдвое.
