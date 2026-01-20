Рейтинг@Mail.ru
16:39 20.01.2026 (обновлено: 16:53 20.01.2026)
Защита обжалует приговор обвиняемым в покушении на Прозорова
Защита обжалует приговор обвиняемым в покушении на Прозорова
2026-01-20T16:39:00+03:00
2026-01-20T16:53:00+03:00
происшествия
василий прозоров
россия
служба безопасности украины
россия
2026
происшествия, василий прозоров, россия, служба безопасности украины
Происшествия, Василий Прозоров, Россия, Служба безопасности Украины
Защита обжалует приговор обвиняемым в покушении на Прозорова

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Защита обжалует приговор курьеру Ивану Паскарю, которому суд назначил 24 года лишения свободы за покушение на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, заявил РИА Новости его адвокат Муслим Джамалутдинов.
Во вторник 2-й Западный окружной военный суд приговорил Владимира Головченко к 26 годам, Паскаря – к 24 годам заключения, часть срока им предстоит провести в тюрьме, остальное – в колонии строгого режима.
"Конечно, мы обжалуем", - сказал Джамалутдинов.
Брат Паскаря после оглашения приговора суда пояснил журналистам, что Ивана попросил другой водитель выйти в рейс вместо него и брат не знал, что находится в пакете.
Согласно материалам дела, украинский агент Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова на Коровинском шоссе на севере Москвы. Бомба сработала 12 апреля 2024 года у дома при запуске двигателя автомобиля, Прозоров пострадал незначительно.
Как было установлено в суде, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Вину Паскарь не признал.
Иван Паскарь, подозреваемый в участии в подрыве машины Василия Прозорова, на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Защита фигуранта дела о покушении на Прозорова попросила его оправдать
19 января, 16:41
 
