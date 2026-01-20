Защита обжалует приговор обвиняемым в покушении на Прозорова

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Защита обжалует приговор курьеру Ивану Паскарю, которому суд назначил 24 года лишения свободы за покушение на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, заявил РИА Новости его адвокат Муслим Джамалутдинов.

Во вторник 2-й Западный окружной военный суд приговорил Владимира Головченко к 26 годам, Паскаря – к 24 годам заключения, часть срока им предстоит провести в тюрьме, остальное – в колонии строгого режима.

"Конечно, мы обжалуем", - сказал Джамалутдинов.

Брат Паскаря после оглашения приговора суда пояснил журналистам, что Ивана попросил другой водитель выйти в рейс вместо него и брат не знал, что находится в пакете.

Согласно материалам дела, украинский агент Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию , получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова на Коровинском шоссе на севере Москвы . Бомба сработала 12 апреля 2024 года у дома при запуске двигателя автомобиля, Прозоров пострадал незначительно.