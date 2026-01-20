https://ria.ru/20260120/pribaltika-2069013301.html
Лавров рассказал о ситуации с русским языком в Прибалтике
Лавров рассказал о ситуации с русским языком в Прибалтике - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров рассказал о ситуации с русским языком в Прибалтике
Запрет на использование русского языка во всех сферах жизнедеятельности, как на Украине, еще не объявлен в странах Прибалтики, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 20.01.2026
Лавров рассказал о ситуации с русским языком в Прибалтике
Лавров: в Прибалтике не объявляли запрет на использование русского языка