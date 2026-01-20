Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о ситуации с русским языком в Прибалтике - РИА Новости, 20.01.2026
13:16 20.01.2026
Лавров рассказал о ситуации с русским языком в Прибалтике
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Запрет на использование русского языка во всех сферах жизнедеятельности, как на Украине, еще не объявлен в странах Прибалтики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Отношение к русскому языку, правда, до такого хамства, как режим Зеленского, в Прибалтике не дошли. И запрет языка как такового во всех сферах жизнедеятельности там не объявлен. Хотя отдельные сектора: и образование, и массовая информация, и культура даже, - постепенно подвергаются таким целевым запретам", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
На одной из улиц Вильнюса, Литва - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Литве неожиданно высказались о русском языке
25 июля 2025, 17:03
 
