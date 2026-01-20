"Обошлось дорого": как Прибалтика переживает разрыв с Россией

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Светлана Медведева. Кризис в энергетике, туризме, логистике — Латвия, Литва, Эстония пожинают горькие плоды разрыва с Россией. С чем там столкнулись и что произойдет дальше — в материале РИА Новости.

До абсурда

Больше всего пострадала энергетика.

В феврале 2025-го страны Балтии вышли из энергетического кольца с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ), присоединившись к европейской системе электросетей.

В Еврокомиссии это назвали "историческим шагом к энергетической независимости" и подчеркнули: теперь можно "в полной мере воспользоваться преимуществами" ЕС.

"Преимущества" не заставили себя долго ждать. Электричество сразу подорожало. В Эстонии даже останавливался деревообрабатывающий завод.

"То, что цена электроэнергии зависит от погоды и тем самым влияет на наше производство, на самом деле абсурд", — говорил Delfi Ärileht финансовый директор Estonian Cell Меэлис Кузма.

Сейчас электричество в Латвии стоит 149,49 евро за мегаватт-час, в Литве столько же, в Эстонии — 147,07 евро.

Есть риск замерзнуть. Пятнадцатого января в единственном подземном хранилище Прибалтики запасы газа опустились ниже 40%. В прошлом году столько было лишь в середине марта.

"Недостаток газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного снабжения потребителей в Прибалтике, а также в Финляндии", — предупредили в "Газпроме".

Туризм и логистика

Гостей из России и Белоруссии заменить не удалось, да и в целом турпоток до сих пор не восстановился после пандемии, признавал президент Латвийской ассоциации отелей и ресторанов (ЛАОР) Андрис Калниньш.

В Эстонии ситуация не лучше. Посещаемость гостиниц в приграничном уезде Иду-Вирумаа уменьшилась на 120 тысяч человек в год. Восполнить потери нереально.

По данным Департамента статистики, в ноябре 2025-го иностранных туристов было все еще на 13% меньше, чем в том же месяце в 2019-м, до пандемии.

Также в кризисе логистика, особенно порты и железные дороги.

"До санкций страны Балтии получали значительные доходы от транзита российских и белорусских товаров", — указывает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Артем Пылин.

Убыток железных дорог Эстонии в 2024-м — 30,7 миллиона евро. К 2030-му ждут 50 миллионов.

Для рентабельности нужно перевозить 20-25 миллионов тонн в год, сейчас — всего три миллиона. "Без России самоокупаемости мы точно не достигнем", — говорил руководитель транспортного отдела Министерства климата Айн Таттер.

Аналогичная ситуация с портовой инфраструктурой, добавляет кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы Университета "Синергия" Сергей Зайнуллин. В главном порту Литвы транзит упал в восемь раз.

Ждать худшего

Страны Балтии оказались в новой реальности: высокие тарифы на электроэнергию, упадок туризма, логистики.

К тому же здесь самый значительный рост долгосрочной безработицы среди стран ЕС. В Эстонии доля тех, кто не может трудоустроиться минимум год, выросла сразу на 0,5%, до 1,8%, в Латвии — с 1,8% до 2,2%. В Литве — 2,3%, и это тоже среди худших показателей в Европе.

В прошлом году в рейтинге авторитетного журнала The Economist, где страны ОЭСР оценивали по инфляции, широте инфляции, ВВП, занятости и состоянию фондового рынка, Латвия заняла 22-е место, Литва — 32-е, Эстония — 34-е. Хуже дела только у Финляндии, которая на предпоследней, 35-й, строчке. Даже Германия, страдающая от промышленного кризиса, была 20-й.

Вероятность коллапса экономики Прибалтики отнюдь не нулевая, отмечает Пылин.

При этом, по его словам, власти ЕС постараются этого не допустить и попытаются хотя бы частично компенсировать убытки за счет дополнительного финансирования, а национальные власти — привлекая кредиты и повышая налоги.