Рейтинг@Mail.ru
"Обошлось дорого": как Прибалтика переживает разрыв с Россией - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 20.01.2026 (обновлено: 08:05 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/pribaltika-2068809320.html
"Обошлось дорого": как Прибалтика переживает разрыв с Россией
"Обошлось дорого": как Прибалтика переживает разрыв с Россией - РИА Новости, 20.01.2026
"Обошлось дорого": как Прибалтика переживает разрыв с Россией
Кризис в энергетике, туризме, логистике — Латвия, Литва, Эстония пожинают горькие плоды разрыва с Россией. С чем там столкнулись и что произойдет дальше — в... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T08:00:00+03:00
2026-01-20T08:05:00+03:00
прибалтика
эстония
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846909425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1582d147c1c1eea78ec77903daaa2b7.jpg
https://ria.ru/20250218/novak-2000161591.html
https://ria.ru/20251008/turizm-2046694155.html
https://ria.ru/20251230/pribaltika-2065541133.html
прибалтика
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846909425_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6abb576a2b6808286aeb2d6c1980df7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
прибалтика, эстония, россия, евросоюз
Прибалтика, Эстония, Россия, Евросоюз
"Обошлось дорого": как Прибалтика переживает разрыв с Россией

Пылин: вероятность масштабного кризиса в экономике Прибалтики не исключена

© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Таллин, Эстония
Вид на Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Таллин, Эстония
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Светлана Медведева. Кризис в энергетике, туризме, логистике — Латвия, Литва, Эстония пожинают горькие плоды разрыва с Россией. С чем там столкнулись и что произойдет дальше — в материале РИА Новости.

До абсурда

Больше всего пострадала энергетика.
В феврале 2025-го страны Балтии вышли из энергетического кольца с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ), присоединившись к европейской системе электросетей.
В Еврокомиссии это назвали "историческим шагом к энергетической независимости" и подчеркнули: теперь можно "в полной мере воспользоваться преимуществами" ЕС.
Калининград - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Калининградцы не почувствовали отключения Прибалтики от БРЭЛЛ, заявил Новак
18 февраля 2025, 20:27
"Преимущества" не заставили себя долго ждать. Электричество сразу подорожало. В Эстонии даже останавливался деревообрабатывающий завод.
"То, что цена электроэнергии зависит от погоды и тем самым влияет на наше производство, на самом деле абсурд", — говорил Delfi Ärileht финансовый директор Estonian Cell Меэлис Кузма.
Сейчас электричество в Латвии стоит 149,49 евро за мегаватт-час, в Литве столько же, в Эстонии — 147,07 евро.
Есть риск замерзнуть. Пятнадцатого января в единственном подземном хранилище Прибалтики запасы газа опустились ниже 40%. В прошлом году столько было лишь в середине марта.
"Недостаток газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного снабжения потребителей в Прибалтике, а также в Финляндии", — предупредили в "Газпроме".
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВключенная газовая конфорка
Включенная газовая конфорка. - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Включенная газовая конфорка

Туризм и логистика

Гостей из России и Белоруссии заменить не удалось, да и в целом турпоток до сих пор не восстановился после пандемии, признавал президент Латвийской ассоциации отелей и ресторанов (ЛАОР) Андрис Калниньш.
В Эстонии ситуация не лучше. Посещаемость гостиниц в приграничном уезде Иду-Вирумаа уменьшилась на 120 тысяч человек в год. Восполнить потери нереально.
По данным Департамента статистики, в ноябре 2025-го иностранных туристов было все еще на 13% меньше, чем в том же месяце в 2019-м, до пандемии.
Ресторан в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Миллион евро в день". Финляндия лишилась золотой жилы
8 октября 2025, 08:00
Также в кризисе логистика, особенно порты и железные дороги.
"До санкций страны Балтии получали значительные доходы от транзита российских и белорусских товаров", — указывает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Артем Пылин.
Убыток железных дорог Эстонии в 2024-м — 30,7 миллиона евро. К 2030-му ждут 50 миллионов.
Для рентабельности нужно перевозить 20-25 миллионов тонн в год, сейчас — всего три миллиона. "Без России самоокупаемости мы точно не достигнем", — говорил руководитель транспортного отдела Министерства климата Айн Таттер.
Аналогичная ситуация с портовой инфраструктурой, добавляет кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы Университета "Синергия" Сергей Зайнуллин. В главном порту Литвы транзит упал в восемь раз.
© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкВид на Клайпедский морской торговый порт
Вид на Клайпедский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Вид на Клайпедский морской торговый порт

Ждать худшего

Страны Балтии оказались в новой реальности: высокие тарифы на электроэнергию, упадок туризма, логистики.
К тому же здесь самый значительный рост долгосрочной безработицы среди стран ЕС. В Эстонии доля тех, кто не может трудоустроиться минимум год, выросла сразу на 0,5%, до 1,8%, в Латвии — с 1,8% до 2,2%. В Литве — 2,3%, и это тоже среди худших показателей в Европе.
Рига - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Прибалтика рискует превратиться в депрессивную зону, считают в РАН
30 декабря 2025, 01:40
В прошлом году в рейтинге авторитетного журнала The Economist, где страны ОЭСР оценивали по инфляции, широте инфляции, ВВП, занятости и состоянию фондового рынка, Латвия заняла 22-е место, Литва — 32-е, Эстония — 34-е. Хуже дела только у Финляндии, которая на предпоследней, 35-й, строчке. Даже Германия, страдающая от промышленного кризиса, была 20-й.
Вероятность коллапса экономики Прибалтики отнюдь не нулевая, отмечает Пылин.
При этом, по его словам, власти ЕС постараются этого не допустить и попытаются хотя бы частично компенсировать убытки за счет дополнительного финансирования, а национальные власти — привлекая кредиты и повышая налоги.
© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас
 
ПрибалтикаЭстонияРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала