Прах жителя Омска, убитого на фестивале Burning Man, перевезли в Россию
14:56 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/prakh-2069052032.html
Прах жителя Омска, убитого на фестивале Burning Man, перевезли в Россию
Прах жителя Омска, убитого на фестивале Burning Man, перевезли в Россию - РИА Новости, 20.01.2026
Прах жителя Омска, убитого на фестивале Burning Man, перевезли в Россию
Прах убитого на музыкальном фестивале в США Вадима Круглова привезли в Россию и собираются развеять над морем, рассказал РИА Новости отец мужчины Игорь Круглов. РИА Новости, 20.01.2026
Прах жителя Омска, убитого на фестивале Burning Man, перевезли в Россию

Прах убитого на фестивале в США Круглова планируют развеять над морем в России

ОМСК, 20 янв - РИА Новости. Прах убитого на музыкальном фестивале в США Вадима Круглова привезли в Россию и собираются развеять над морем, рассказал РИА Новости отец мужчины Игорь Круглов.
Уроженец Омска Вадим Круглов жил в США и работал в IT-сфере, занимался установкой камер видеонаблюдения. Тридцатого августа 37-летний Круглов был убит при невыясненных обстоятельствах на фестивале Burning Man в штате Невада. В сентябре его кремировали.
"Недавно я вернулся из Москвы в Геленджик, где в последнее время проживаю. Забрал наконец-то прах Вадима. Очень долго мы этого ждали, очень долго оформляли бумаги. Теперь, наконец, он у нас. Мы планируем развеять его над морем. В Омске мы обязательно установим сыну памятник на кладбище, с указанием всех дат, чтобы можно было приходить и поминать Вадима", - сообщил Игорь Круглов.
По словам отца погибшего, расследование обстоятельств гибели Вадима Круглова продолжается и находится в ведении шерифа города Рино штата Невада. Круглов поддерживает связь с американскими полицейскими, но сомневается в том, что дело доведут до конца.
"Сдвигов практически нет. Следствие еще не закончено. Но и успехов там, скорее всего, не будет. У меня такое впечатление, что просто дело хотят замять. Выдали свидетельство о смерти, в котором указано: "причина смерти не установлена", несмотря на то, что это ножевое ранение в шею. Как так может быть? Человека убили ножом в шею, но это не убийство, а что-то другое. Я еще ожидаю всех результатов всех экспертиз. Вроде пообещали, что в ближайшее время предоставят", - пояснил Игорь Круглов.
В сентябре фестиваль Burning Man и помогающая местным правоохранителям некоммерческая организация Secret Witness объявили о награде в 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти подозреваемого в убийстве Круглова.
