Прах жителя Омска, убитого на фестивале Burning Man, перевезли в Россию

"Сдвигов практически нет. Следствие еще не закончено. Но и успехов там, скорее всего, не будет. У меня такое впечатление, что просто дело хотят замять. Выдали свидетельство о смерти, в котором указано: "причина смерти не установлена", несмотря на то, что это ножевое ранение в шею. Как так может быть? Человека убили ножом в шею, но это не убийство, а что-то другое. Я еще ожидаю всех результатов всех экспертиз. Вроде пообещали, что в ближайшее время предоставят", - пояснил Игорь Круглов.