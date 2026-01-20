https://ria.ru/20260120/prakh-2069052032.html
Прах жителя Омска, убитого на фестивале Burning Man, перевезли в Россию
Прах жителя Омска, убитого на фестивале Burning Man, перевезли в Россию - РИА Новости, 20.01.2026
Прах жителя Омска, убитого на фестивале Burning Man, перевезли в Россию
Прах убитого на музыкальном фестивале в США Вадима Круглова привезли в Россию и собираются развеять над морем, рассказал РИА Новости отец мужчины Игорь Круглов. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:56:00+03:00
2026-01-20T14:56:00+03:00
2026-01-20T14:56:00+03:00
сша
омск
невада
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039683694_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b176986eedd0fb91f6b63be89f6ece59.jpg
https://ria.ru/20250911/ssha-2041194544.html
https://ria.ru/20250919/nozh-2043009560.html
сша
омск
невада
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039683694_194:0:1907:1285_1920x0_80_0_0_f99df6e26605ad9117851355c7056638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, омск, невада, в мире, россия
США, Омск, Невада, В мире, Россия
Прах жителя Омска, убитого на фестивале Burning Man, перевезли в Россию
Прах убитого на фестивале в США Круглова планируют развеять над морем в России
ОМСК, 20 янв - РИА Новости. Прах убитого на музыкальном фестивале в США Вадима Круглова привезли в Россию и собираются развеять над морем, рассказал РИА Новости отец мужчины Игорь Круглов.
Уроженец Омска
Вадим Круглов жил в США
и работал в IT-сфере, занимался установкой камер видеонаблюдения. Тридцатого августа 37-летний Круглов был убит при невыясненных обстоятельствах на фестивале Burning Man в штате Невада
. В сентябре его кремировали.
"Недавно я вернулся из Москвы
в Геленджик
, где в последнее время проживаю. Забрал наконец-то прах Вадима. Очень долго мы этого ждали, очень долго оформляли бумаги. Теперь, наконец, он у нас. Мы планируем развеять его над морем. В Омске мы обязательно установим сыну памятник на кладбище, с указанием всех дат, чтобы можно было приходить и поминать Вадима", - сообщил Игорь Круглов.
По словам отца погибшего, расследование обстоятельств гибели Вадима Круглова продолжается и находится в ведении шерифа города Рино штата Невада. Круглов поддерживает связь с американскими полицейскими, но сомневается в том, что дело доведут до конца.
"Сдвигов практически нет. Следствие еще не закончено. Но и успехов там, скорее всего, не будет. У меня такое впечатление, что просто дело хотят замять. Выдали свидетельство о смерти, в котором указано: "причина смерти не установлена", несмотря на то, что это ножевое ранение в шею. Как так может быть? Человека убили ножом в шею, но это не убийство, а что-то другое. Я еще ожидаю всех результатов всех экспертиз. Вроде пообещали, что в ближайшее время предоставят", - пояснил Игорь Круглов.
В сентябре фестиваль Burning Man и помогающая местным правоохранителям некоммерческая организация Secret Witness объявили о награде в 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти подозреваемого в убийстве Круглова.