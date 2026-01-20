https://ria.ru/20260120/pozhar-2069157590.html
В Саратовской области два человека погибли при пожаре в пятиэтажке
Два человека погибли в результате пожара в пятиэтажном доме в городе Балаково Саратовской области, сообщили в региональном ГУМЧС. РИА Новости, 20.01.2026
САРАТОВ, 20 янв - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в пятиэтажном доме в городе Балаково Саратовской области, сообщили в региональном ГУМЧС.
"На улице Трнавской загорание произошло в квартире пятиэтажного дома. На момент ЧП внутри находились 63-летняя женщина и мужчина (личность устанавливается), они погибли", - уточнили в пресс-службе ведомства.
В главке добавили, что возгорание было ликвидировано на площади 16 квадратных метров. На месте ЧП работали три пожарных расчета.
В свою очередь, в СУСК по Саратовской области
рассказали, что после тушения огня были обнаружены тела 53-летнего мужчины и 63-летней женщины. Следователь провел осмотр места происшествия, назначена проверка для установления всех обстоятельств ЧП.