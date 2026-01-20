В Саратовской области два человека погибли при пожаре в пятиэтажке

САРАТОВ, 20 янв - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в пятиэтажном доме в городе Балаково Саратовской области, сообщили в региональном ГУМЧС.

"На улице Трнавской загорание произошло в квартире пятиэтажного дома. На момент ЧП внутри находились 63-летняя женщина и мужчина (личность устанавливается), они погибли", - уточнили в пресс-службе ведомства.

В главке добавили, что возгорание было ликвидировано на площади 16 квадратных метров. На месте ЧП работали три пожарных расчета.