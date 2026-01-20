Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области два человека погибли при пожаре в пятиэтажке - РИА Новости, 20.01.2026
20:50 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/pozhar-2069157590.html
В Саратовской области два человека погибли при пожаре в пятиэтажке
В Саратовской области два человека погибли при пожаре в пятиэтажке - РИА Новости, 20.01.2026
В Саратовской области два человека погибли при пожаре в пятиэтажке
Два человека погибли в результате пожара в пятиэтажном доме в городе Балаково Саратовской области, сообщили в региональном ГУМЧС. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T20:50:00+03:00
2026-01-20T20:50:00+03:00
происшествия
саратовская область
балаково
саратовская область
балаково
происшествия, саратовская область, балаково
Происшествия, Саратовская область, Балаково
В Саратовской области два человека погибли при пожаре в пятиэтажке

При пожаре в пятиэтажке в Балаково погибли два человека

САРАТОВ, 20 янв - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в пятиэтажном доме в городе Балаково Саратовской области, сообщили в региональном ГУМЧС.
"На улице Трнавской загорание произошло в квартире пятиэтажного дома. На момент ЧП внутри находились 63-летняя женщина и мужчина (личность устанавливается), они погибли", - уточнили в пресс-службе ведомства.
В главке добавили, что возгорание было ликвидировано на площади 16 квадратных метров. На месте ЧП работали три пожарных расчета.
В свою очередь, в СУСК по Саратовской области рассказали, что после тушения огня были обнаружены тела 53-летнего мужчины и 63-летней женщины. Следователь провел осмотр места происшествия, назначена проверка для установления всех обстоятельств ЧП.
Пожар в десятиэтажном доме в Энгельсе, Саратовская область - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
При пожаре в Энгельсе погиб грудной ребенок
19 января, 08:54
 
ПроисшествияСаратовская областьБалаково
 
 
