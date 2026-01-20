Рейтинг@Mail.ru
В Польше начали работу над отменой льгот для украинцев
17:58 20.01.2026 (обновлено: 18:05 20.01.2026)
В Польше начали работу над отменой льгот для украинцев
В Польше начали работу над отменой льгот для украинцев
В Польше начали работу над отменой льгот для украинцев

Правительство Польши начало работу над отменой льгот для украинцев

Варшава, Польша
Варшава, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 20 янв — РИА Новости. Правительство Польши начало работу над отменой льгот для граждан Украины, заявил журналистам пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка после заседания кабмина.
"Первый проект (над которым во вторник работало правительство. — Прим. ред.) — это проект закона об отмене решений, исходящих из закона о помощи гражданам Украины", — сказал Шлапка.
Он пояснил, что законопроект, о котором идет речь, "постепенно отменяет специальные правила, введенные после начала войны на Украине".
"После четырех лет ситуация улучшается, мы уже не имеем дела с такой большой одновременной волной беженцев. Большинство лиц, которые пребывают на территории Польши, работают, их дети ходят в школы, поэтому можно уже отменять те временные правила и переходить на системные решения", — заключил пресс-секретарь кабмина.
По различным данным, в Польше проживают от полутора до двух миллионов граждан Украины. После начала СВО правительство страны специальным законом ввело для них ряд льгот, предоставив право на пребывание на территории страны, образование, медицинское обслуживание, социальную помощь.
