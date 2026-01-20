В Польше начали работу над отменой льгот для украинцев

ВАРШАВА, 20 янв — РИА Новости. Правительство Польши начало работу над отменой льгот для граждан Украины, заявил журналистам пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка после заседания кабмина.

"Первый проект (над которым во вторник работало правительство. — Прим. ред.) — это проект закона об отмене решений, исходящих из закона о помощи гражданам Украины", — сказал Шлапка.

Он пояснил, что законопроект, о котором идет речь, "постепенно отменяет специальные правила, введенные после начала войны на Украине".

"После четырех лет ситуация улучшается, мы уже не имеем дела с такой большой одновременной волной беженцев. Большинство лиц, которые пребывают на территории Польши , работают, их дети ходят в школы, поэтому можно уже отменять те временные правила и переходить на системные решения", — заключил пресс-секретарь кабмина.