https://ria.ru/20260120/polsha-2069113326.html
В Польше начали работу над отменой льгот для украинцев
В Польше начали работу над отменой льгот для украинцев - РИА Новости, 20.01.2026
В Польше начали работу над отменой льгот для украинцев
Правительство Польши начало работу над отменой льгот для граждан Украины, заявил журналистам пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка после заседания... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:58:00+03:00
2026-01-20T17:58:00+03:00
2026-01-20T18:05:00+03:00
в мире
польша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135855/54/1358555468_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_dca3978fd1629cab5f4d6d2f37b80892.jpg
https://ria.ru/20260119/polsha-2068676465.html
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135855/54/1358555468_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_d91b76489d73082e00bc256ab9487456.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина
В Польше начали работу над отменой льгот для украинцев
Правительство Польши начало работу над отменой льгот для украинцев
ВАРШАВА, 20 янв — РИА Новости. Правительство Польши начало работу над отменой льгот для граждан Украины, заявил журналистам пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка после заседания кабмина.
"Первый проект (над которым во вторник работало правительство. — Прим. ред.) — это проект закона об отмене решений, исходящих из закона о помощи гражданам Украины", — сказал Шлапка.
Он пояснил, что законопроект, о котором идет речь, "постепенно отменяет специальные правила, введенные после начала войны на Украине".
"После четырех лет ситуация улучшается, мы уже не имеем дела с такой большой одновременной волной беженцев. Большинство лиц, которые пребывают на территории Польши
, работают, их дети ходят в школы, поэтому можно уже отменять те временные правила и переходить на системные решения", — заключил пресс-секретарь кабмина.
По различным данным, в Польше проживают от полутора до двух миллионов граждан Украины
. После начала СВО правительство страны специальным законом ввело для них ряд льгот, предоставив право на пребывание на территории страны, образование, медицинское обслуживание, социальную помощь.