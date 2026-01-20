https://ria.ru/20260120/polsha-2069063654.html
Коменданта Службы госохраны Польши отстранили после угона машины жены Туска
Коменданта Службы госохраны Польши отстранили после угона машины жены Туска
Комендант Службы государственной охраны Польши Радослав Яворский отстранен от должности после того, как минувшей осенью у жены премьер-министра Дональда Туска... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T15:24:00+03:00
2026-01-20T15:24:00+03:00
2026-01-20T15:26:00+03:00
в мире
польша
сопот
дональд туск
в мире, польша, сопот, дональд туск
