Рейтинг@Mail.ru
Коменданта Службы госохраны Польши отстранили после угона машины жены Туска - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 20.01.2026 (обновлено: 15:26 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/polsha-2069063654.html
Коменданта Службы госохраны Польши отстранили после угона машины жены Туска
Коменданта Службы госохраны Польши отстранили после угона машины жены Туска - РИА Новости, 20.01.2026
Коменданта Службы госохраны Польши отстранили после угона машины жены Туска
Комендант Службы государственной охраны Польши Радослав Яворский отстранен от должности после того, как минувшей осенью у жены премьер-министра Дональда Туска... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T15:24:00+03:00
2026-01-20T15:26:00+03:00
в мире
польша
сопот
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_df4ced0de75621211a7d11014f267621.jpg
https://ria.ru/20250505/niderlandy-2015097840.html
польша
сопот
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3daf11a6e62fe544e02b69704bd48dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сопот, дональд туск
В мире, Польша, Сопот, Дональд Туск
Коменданта Службы госохраны Польши отстранили после угона машины жены Туска

Коменданта Службы госохраны Польши отстранили после угона автомобиля жены Туска

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 20 янв - РИА Новости. Комендант Службы государственной охраны Польши Радослав Яворский отстранен от должности после того, как минувшей осенью у жены премьер-министра Дональда Туска попытались угнать автомобиль, сообщает МВД республики.
«
"Информируем, что в отношении коменданта SOP, бригадного генерала Радослава Яворского, возбуждено дисциплинарное дело. В связи с этим он отстранен от исполнения своих обязанностей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что исполняющим обязанности коменданта Службы государственной охраны назначен заместитель руководителя этого формирования полковник Томаш Яцкович.
По неофициальной информации польских СМИ, отстранение Яворского стало следствием недавнего угона автомобиля жены премьер-министра Малгожаты Туск.
Ранее сообщалось, что осенью у жены премьер-министра Польши Дональда Туска Малгожаты Туск угнали автомобиль Lexus. При чем, автомобиль был запаркован у дома Туска в Сопоте, который находится под круглосуточной охраной. Позже автомобиль был обнаружен, а угонщик - задержан.
Кадры с мероприятия, где бросили дымовую шашку в премьеров Нидерландов и Польши - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку во время выступления
5 мая 2025, 16:21
 
В миреПольшаСопотДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала