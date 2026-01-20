Президент Польши пока не принял решение о присоединении к Совету мира

ВАРШАВА, 20 янв - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий пока не принял решение о присоединении к предлагаемому президентом США "Совету мира" по Газе, сообщил его пресс-секретарь Рафал Лешкевич в эфире телеканала Republika.
"Президент Дональд Трамп направил президенту Каролю Навроцкому приглашение присоединиться к "Совету мира". Это новая формула, предложенная президентом Соединенных Штатов. Такие приглашения получили лидеры примерно 60 стран. Мы не знаем, какие именно, поскольку не все еще публично об этом объявили, но мы точно знаем, что Канада, Германия, Франция, Турция и, конечно же, Россия и Белоруссия, судя по тому, что мы слышим, Венгрия и многие другие страны получили приглашения к участию в "Совете мира", - сказал он.
По словам Лешкевича, "президент еще не принял никакого решения". "Прежде всего, он действует очень ответственно, поскольку сотрудничает с правительством в этом вопросе. Президент направил письмо в министерство иностранных дел, которое, согласно 133 статье конституции Польши отвечает за сотрудничество в осуществлении международной политики, с просьбой высказать мнение по формальным аспектам присоединения к "Совету мира". Решение президента мы узнаем в ближайшее время", - отметил он.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал Белый дом.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
