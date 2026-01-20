Политолог рассказал, как режим Санду обманул своих избирателей

КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Власти Молдавии намеренно отложили денонсацию трех основных соглашений со странами СНГ на время после выборов, обманув своих избирателей, которые надеялись на более прагматичную политику руководства страны, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.

В понедельник глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.

"Власти оставили на после выборов три основных соглашения. И никогда особо-то не скрывали, что они будут идти на выход из СНГ. Но чтобы какая-то часть электората, которая хотела верить в лучшее, надеялась, что ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) будет вести более прагматичную политику, не испугалась, они все-таки перенесли это на период после выборов", - сказал Кориненко.

По словам политолога, изначально было очевидно, что власти доведут свои действия до логического завершения, когда были денонсации других договоров с СНГ.

"Мы это ожидали, и тем людям, которые все-таки надеялись и голосовали за ПДС, нечего удивляться. Потому что надо было слушать то, что они говорили на протяжении четырех лет, и то, к чему готовили, когда денонсировали десятки договоров с СНГ, которые якобы уже устарели и не действовали, хотя это были очень важные договора по террористическим угрозам, антитеррористическим действиям, по взаимодействию в случае техногенных катастроф и так далее", - подчеркнул Кориненко.