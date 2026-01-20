Рейтинг@Mail.ru
09:52 20.01.2026
Политолог рассказал, как режим Санду обманул своих избирателей
Политолог рассказал, как режим Санду обманул своих избирателей
в мире, молдавия, михай попшой, игорь додон, снг
В мире, Молдавия, Михай Попшой, Игорь Додон, СНГ
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Власти Молдавии намеренно отложили денонсацию трех основных соглашений со странами СНГ на время после выборов, обманув своих избирателей, которые надеялись на более прагматичную политику руководства страны, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.
В понедельник глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Эксперт оценил введение статуса "надежного осведомителя" в Молдавии
19 января, 15:33
"Власти оставили на после выборов три основных соглашения. И никогда особо-то не скрывали, что они будут идти на выход из СНГ. Но чтобы какая-то часть электората, которая хотела верить в лучшее, надеялась, что ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) будет вести более прагматичную политику, не испугалась, они все-таки перенесли это на период после выборов", - сказал Кориненко.
По словам политолога, изначально было очевидно, что власти доведут свои действия до логического завершения, когда были денонсации других договоров с СНГ.
"Мы это ожидали, и тем людям, которые все-таки надеялись и голосовали за ПДС, нечего удивляться. Потому что надо было слушать то, что они говорили на протяжении четырех лет, и то, к чему готовили, когда денонсировали десятки договоров с СНГ, которые якобы уже устарели и не действовали, хотя это были очень важные договора по террористическим угрозам, антитеррористическим действиям, по взаимодействию в случае техногенных катастроф и так далее", - подчеркнул Кориненко.
Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
 
