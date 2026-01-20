Рейтинг@Mail.ru
10:59 20.01.2026 (обновлено: 18:32 20.01.2026)
В Москве сорвали временную мемориальную табличку памяти Политковской
москва, анна политковская
Москва, Анна Политковская
Следы от сбитых табличек журналистке Анне Политковской на доме в Москве, где она жила
Следы от сбитых табличек журналистке Анне Политковской на доме в Москве, где она жила - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Следы от сбитых табличек журналистке Анне Политковской на доме в Москве, где она жила
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Временную мемориальную табличку памяти журналистки Анны Политковской, которую установили в понедельник, сорвали, на её место вновь установлен временный мемориал, передает корреспондент РИА Новости.
Мемориальная доска на доме Политковской на Лесной улице в Москве была разбита 18 января. Утром в понедельник на стене дома установили временную табличку с той же надписью, которая была на разбитом мемориале.
Утром во вторник временная табличка с именем журналистки была сорвана со стены дома. Почти сразу установили новую, а рядом повесили фотографию Политковской.
Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли.
В 2014 году Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам двух исполнителей убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники, в том числе бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, получили от 11 до 20 лет тюрьмы.
Церемония возложения цветов к мемориальной доске в честь погибшего фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
День памяти журналистов, погибших при исполнении проф. обязанностей
15 декабря 2024, 00:15
 
Москва
Анна Политковская
 
 
