В Москве сорвали временную мемориальную табличку памяти Политковской

Временную мемориальную табличку памяти журналистки Анны Политковской, которую установили в понедельник, сорвали, на её место вновь установлен временный...
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Временную мемориальную табличку памяти журналистки Анны Политковской, которую установили в понедельник, сорвали, на её место вновь установлен временный мемориал, передает корреспондент РИА Новости.
Мемориальная доска на доме Политковской
на Лесной улице в Москве
была разбита 18 января. Утром в понедельник на стене дома установили временную табличку с той же надписью, которая была на разбитом мемориале.
Утром во вторник временная табличка с именем журналистки была сорвана со стены дома. Почти сразу установили новую, а рядом повесили фотографию Политковской.
Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли.
В 2014 году Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам двух исполнителей убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники, в том числе бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, получили от 11 до 20 лет тюрьмы.