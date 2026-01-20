Рейтинг@Mail.ru
19:59 20.01.2026
"Пул Первого" показал письмо Лукашенко Рубио
в мире, сша, белоруссия, россия, дональд трамп, александр лукашенко, марко рубио, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Белоруссия, Россия, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, Марко Рубио, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
МИНСК, 20 янв - РИА Новости. Близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого" показал письмо белорусского лидера Александра Лукашенко госсекретарю США Марко Рубио о присоединении Минска к "Совету мира" и выполнении положений его устава.
Документ был подписан белорусским лидером во вторник. Днем ранее пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков сообщил, что белорусская сторона получила личное обращение президента США Дональда Трампа в адрес Лукашенко, где Белоруссии в контексте урегулирования ситуации в Газе предлагается стать учредителем "Совета мира", идею создания которого в прошлом году выдвинул хозяин Белого дома.
"Имею честь также сообщить правительству Соединенных Штатов Америки в его роли депозитария Устава, что Республика Беларусь настоящим принимает Устав Совета Мира с даты данного письма, которое представляет собой официальное уведомление Республики Беларусь о согласии быть связанной Уставом", - говорится в подписанном Лукашенко письме на имя Рубио.
Дата подписания указана в верхней части документа - 20 января 2026 года.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лукашенко опроверг сообщения о взносе для участия в Совете мира
Вчера, 18:55
 
В миреСШАБелоруссияРоссияДональд ТрампАлександр ЛукашенкоМарко РубиоООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
