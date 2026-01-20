Названы самые дорогие покупки россиян в новогодние праздники

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Самыми дорогими покупками россиян в новогодние праздники стали массажное кресло, а также массовые закупки кофе и комплекса для поддержки нервной системы, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур-Маркета".

"В целом, покупательские предпочтения в новогодние праздники были, действительно, полезными и практичными, что соответствует тренду на сдержанное потребление в целом", - прокомментировали в компании.