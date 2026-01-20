Рейтинг@Mail.ru
Названы самые дорогие покупки россиян в новогодние праздники - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:04 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/pokupka-2068930280.html
Названы самые дорогие покупки россиян в новогодние праздники
Названы самые дорогие покупки россиян в новогодние праздники - РИА Новости, 20.01.2026
Названы самые дорогие покупки россиян в новогодние праздники
Самыми дорогими покупками россиян в новогодние праздники стали массажное кресло, а также массовые закупки кофе и комплекса для поддержки нервной системы,... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T05:04:00+03:00
2026-01-20T05:04:00+03:00
общество
москва
новосибирская область
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985005448_0:233:3083:1967_1920x0_80_0_0_da9e6e6a45c9de906066ca9ae0a00a8d.jpg
https://ria.ru/20260113/rossiyane-2067511372.html
https://ria.ru/20260113/vozvrast-2067496301.html
москва
новосибирская область
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985005448_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5bc92e3eb918b044c8a9586e0da59582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, новосибирская область, ростовская область
Общество, Москва, Новосибирская область, Ростовская область
Названы самые дорогие покупки россиян в новогодние праздники

РИА Новости: самой дорогой покупкой россиян на Новый год стало массажное кресло

© iStock.com / PROMT8Девушка считает прибыль на калькуляторе
Девушка считает прибыль на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает прибыль на калькуляторе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Самыми дорогими покупками россиян в новогодние праздники стали массажное кресло, а также массовые закупки кофе и комплекса для поддержки нервной системы, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур-Маркета".
Среди всех регионов самая крупная одноразовая покупка была в Москве - это стало массажное кресло за 420 тысяч рублей.
Девушки в фитнес клубе делают разминку и растяжку - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Россияне рассказали, какие обещания дали самим себе в новом году
13 января, 07:52
Житель Ростовской области приобрел сразу много упаковок кофе на общую сумму в 390 тысяч рублей. Тройку замыкает Новосибирская область, где один человек купил антистрессового какао-латте с рейши для поддержки нервной системы на общую сумму в 350 тысяч рублей.
Самым дорогим предметом одежды, который был куплен на новогодних праздниках, стала женская шуба в Новосибирской области за 211 тысяч рублей. В тройку вошли пуховик в Новосибирске за 183 тысячи рублей и женское пальто в Москве за 160 тысяч рублей.
"В целом, покупательские предпочтения в новогодние праздники были, действительно, полезными и практичными, что соответствует тренду на сдержанное потребление в целом", - прокомментировали в компании.
В пункте выдачи заказов - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Маркетплейсы рассказали о масштабах возврата товаров после Нового года
13 января, 03:36
 
ОбществоМоскваНовосибирская областьРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала