Беспилотный поезд, замеченный в московском метро, перегоняли в депо

"В понедельник поезд перегоняли в депо приписки на Замоскворецкой линии с места проведения мероприятия", - прокомментировали в пресс-службе.

Проект беспилотного поезда в московском метро начали реализовывать в 2024 году. В 2026 году запланированы поездки в беспилотном режиме без пассажиров, а также организация возможности движения в графике с интервалом 60-90 секунд. Уже с 2027 года планируются поездки беспилотного поезда с пассажирами.