Беспилотный поезд, замеченный в московском метро, перегоняли в депо

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Беспилотный поезд, замеченный на Замоскворецкой линии метро Москвы в понедельник, перегоняли в депо, сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки.
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 16 января дали старт тестированию первого в РФ беспилотного поезда метро. Тестирование беспилотного движения проходит на БКЛ без пассажиров. В понедельник в Telegram-каналах появилось видео, на котором беспилотный поезд в дневное время движется по зеленой ветке метро.
"В понедельник поезд перегоняли в депо приписки на Замоскворецкой линии с места проведения мероприятия", - прокомментировали в пресс-службе.
Проект беспилотного поезда в московском метро начали реализовывать в 2024 году. В 2026 году запланированы поездки в беспилотном режиме без пассажиров, а также организация возможности движения в графике с интервалом 60-90 секунд. Уже с 2027 года планируются поездки беспилотного поезда с пассажирами.